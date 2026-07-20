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Pontal do Paraná recebe etapa nacional de bodyboarding e atleta local conquista dois pódios

Redação

Competição movimentou a Praia de Ipanema durante todo o fim de semana, reuniu atletas de diversos estados e teve a pontalense Mayra Gonçalves entre os destaques da etapa

Fotos: Clovis Santos

Entre os dias 16 e 19 (sexta e domingo) Pontal do Paraná sediou a 3ª Etapa do Circuito Brasileiro Pro Open de Bodyboarding. A competição reuniu atletas de diferentes regiões do país na Praia de Ipanema e levou moradores, visitantes e praticantes da modalidade para acompanhar as disputas realizadas ao longo do fim de semana.

Ao longo dos quatro dias de competição, atletas disputaram baterias nas categorias Profissional, Open e Sub-18, colocando Pontal do Paraná mais uma vez no calendário nacional do bodyboarding.

Um dos principais destaques da etapa foi a atleta pontalense Mayra Gonçalves, que conquistou o 3º lugar na categoria Open Feminino e também o 3º lugar na categoria Sub-18 Feminino. Competindo diante da torcida local, Mayra destacou a importância de representar o município em uma competição nacional.

“Competir em Pontal do Paraná tem um significado muito grande para mim, afinal é nesse mar que eu treino, e competir em casa tem um sabor especial. Poder conquistar dois pódios torna esse resultado ainda mais especial e mostra que o esporte está crescendo no nosso município”, afirmou.

Na categoria Pro Feminino, o título ficou com a capixaba Maylla Venturin. Após a conquista, a atleta destacou as condições encontradas no litoral de Pontal do Paraná.

“As praias de Pontal do Paraná oferecem excelentes condições para o bodyboarding. As águas são um pouco mais geladas do que no Espírito Santo, mas encontramos boas ondas, uma estrutura super preparada para receber os atletas e um público que acompanha as disputas do começo ao fim. É sempre uma experiência muito positiva competir aqui”, disse a campeã.

Entre os homens, Rafael Ramos, do Ceará, conquistou o título da categoria Pro Masculino. A etapa também contou com disputas nas categorias Open e Sub-18, reunindo competidores de diversos estados e fortalecendo o intercâmbio entre atletas de diferentes regiões do Brasil.

Para o prefeito Rudão Gimenes sedir um campeonato deste nível em Pontal do Paraná é motivo de orgulho e demonstra que estamos criando oportunidades para que o esporte continue crescendo no município:

“Pontal do Paraná tem vocação para receber grandes eventos esportivos. O bodyboarding faz parte da identidade do nosso litoral e sediar uma etapa do Circuito Brasileiro significa gerar movimento para a cidade, incentivar nossos atletas e mostrar para o Brasil o potencial das nossas praias”, afirmou o prefeito.

Para o secretário municipal de Esporte, Cultura e Lazer, Eduardo Saçaki, sediar uma etapa do Circuito Brasileiro representa uma oportunidade para ampliar o acesso ao esporte, incentivar atletas locais e movimentar a economia também durante a temporada de inverno.

“Receber uma etapa do Circuito Brasileiro de Bodyboarding fortalece o calendário esportivo de Pontal do Paraná e cria oportunidades para que nossos atletas disputem competições de alto nível sem sair da cidade. Ver a Mayra conquistando dois pódios diante da torcida mostra que investir no esporte também significa incentivar novos talentos e movimentar o município”, destacou.

A realização da etapa integrou a programação esportiva de Pontal do Paraná e reuniu atletas, equipes técnicas e visitantes durante quatro dias de competição. Além das disputas, o evento contribuiu para a circulação de pessoas no município e consolidou Pontal do Paraná como um dos destinos do circuito nacional de bodyboarding.

Redação
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