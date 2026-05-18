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Pontal do Paraná recebe micro-ônibus para ampliar transporte de pacientes do SUS

Redação

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Veículo entregue pelo Governo Federal vai atender moradores que necessitam de atendimento especializado fora do município; Litoral também recebeu uma nova ambulância do Samu

Equipe da Prefeitura de Pontal e a deputada Gleisi Hoffmann (PT) | foto: PMPPR

Pontal do Paraná recebeu neste sábado (16), um novo micro-ônibus destinado ao transporte sanitário de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). A entrega ocorreu durante cerimônia realizada em Fazenda Rio Grande, promovida pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, dentro do programa Agora Tem Especialistas – Caminhos da Saúde.

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Representando o município no ato da entrega estiveram a vice-prefeita de Pontal do Paraná, Patrícia Millo Marcomini; o secretário municipal de Administração, Inovação e Tecnologia, George Lima; a coordenadora de Atenção Especializada em Saúde, Letícia Andres; e o coordenador de Logística, Osli Antonio Ferreira.

O veículo será utilizado no deslocamento de pacientes que precisam realizar consultas, exames e tratamentos especializados em outras cidades, proporcionando mais conforto, segurança e melhores condições de transporte aos usuários da rede pública de saúde. O micro-ônibus, da marca Neobus, possui valor unitário de R$ 584.600,00.

Patrícia Millo destacou a importância da conquista para o município. “Esse micro-ônibus representa mais cuidado com as pessoas que dependem do transporte sanitário para realizar seus tratamentos. É um avanço importante para garantir mais conforto e segurança aos pacientes de Pontal do Paraná”, afirmou.

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42 veículos para a Saúde do Paraná

Ministro da Saúde em exercício, Adriano Massuda, fez a entrega dos veículos

Durante a cerimônia, o ministro da Saúde em exercício, Adriano Massuda, destacou que os investimentos ampliam o acesso da população aos serviços especializados e contribuem para reduzir o tempo de espera por atendimentos.

Segundo o Ministério da Saúde, os micro-ônibus do programa Agora Tem Especialistas – Caminhos da Saúde são destinados exclusivamente ao transporte de pacientes do SUS, garantindo mais qualidade no deslocamento de pessoas que realizam tratamentos contínuos e consultas fora de seus municípios.

No total, foram entregues 42 42 veículos destinados para a rede pública de saúde no Paraná, no programa Agora Tem Especialistas e do Novo PAC Saúde: 25 micro-ônibus que vão garantir o transporte de pacientes do SUS; 2 Unidades Odontológicas Móveis (UOMs) e 15 ambulâncias do Samu 192.

Além do ônibus para Pontal do Paraná, o Litoral recebeu uma ambulância do Samu, destinada a Paranaguá.

Redação
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