Pontal do Paraná recebeu Enduro Equestre na única pista de praia do Brasil

Segunda etapa do Campeonato Paranaense de Enduro Equestre reuniu 52 competidores em Pontal do Paraná, o único município do Brasil com uma pista de praia ativa para estas provas

Fotos: Clovis Santos / PMPPR

O Balneário de Barrancos, em Pontal do Paraná, recebeu neste sábado (25) a segunda etapa do Campeonato Paranaense de Enduro Equestre. A competição reuniu 52 cavaleiros, amazonas e cavalos de diversas regiões do Paraná, que disputaram percursos entre 10 e 80 quilômetros pela faixa de areia, em uma das provas dos Jogos de Aventura e Natureza (JANs).

A programação começou nas primeiras horas da manhã com a apresentação dos animais e a inspeção veterinária obrigatória. Ao longo do dia, os competidores participaram das provas de regularidade, nas distâncias de 10, 20 e 40 quilômetros, e das provas de velocidade livre, com percursos de 60 e 80 quilômetros.

Realizado por meio da parceria entre a Secretaria de Estado do Esporte, a Prefeitura de Pontal do Paraná e a Federação Paranaense de Hipismo, o evento teve como principal diferencial o percurso à beira-mar. Pontal do Paraná é o único município do Brasil que possui uma pista de praia ativa para a realização de provas de Enduro Equestre, característica que transforma Barrancos em uma referência nacional para a modalidade e atrai competidores de diferentes regiões do Estado.

O prefeito Rudão Gimenes destacou a importância da competição para o município e o diferencial do percurso realizado na praia. “É o terceiro ano consecutivo que Pontal do Paraná recebe essa etapa do Enduro Equestre em Barrancos. Somos o único município do Brasil com uma pista de praia ativa para essa modalidade, o que torna a competição ainda mais especial. O evento reúne atletas, movimenta a cidade e apresenta um cenário que chama a atenção de quem participa pela primeira vez.”

Durante toda a prova, equipes veterinárias acompanharam os cavalos em inspeções antes, durante e após os percursos. Os animais passaram por avaliações do sistema locomotor e das condições metabólicas em pontos de controle distribuídos ao longo do trajeto, garantindo que apenas aqueles em condições adequadas permanecessem na competição.

Além das disputas oficiais, a programação contou com o Endurinho, atividade voltada às crianças, com percursos adaptados e entrega de medalhas de participação, incentivando o contato com o esporte equestre desde a infância.

Com atletas de diferentes municípios, provas distribuídas ao longo do dia e um percurso realizado à beira da praia, a etapa do Campeonato Paranaense de Enduro Equestre integrou a programação dos Jogos de Aventura e Natureza e consolidou Pontal do Paraná como o único município brasileiro a sediar a modalidade em uma pista de praia ativa.