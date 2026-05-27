Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Publicidade

Pontal do Paraná sedia 33º Rodeio Crioulo de 19 a 21 de junho com R$ 50 mil em prêmios

Redação

Publicidade

Evento na PR-508 deve reunir competidores de três estados e integrar modalidades campeiras, artísticas e esportivas

Foto: Divulgação

O Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Desgarrados do Pago realiza, entre os dias 19 e 21 de junho, o 33º Rodeio Crioulo de Pontal do Paraná. O evento ocorre na sede da entidade, situada no km 9,5 da PR-508 (Rodovia Alexandra-Matinhos), e distribuirá mais de R$ 50 mil em premiações entre as categorias.

Publicidade

A organização estima a participação de representantes de mais de 30 municípios e de 40 CTGs vindos do Paraná, Santa Catarina e São Paulo. De acordo com os organizadores, o evento reúne de forma simultânea quatro departamentos do tradicionalismo: campeiro, artístico, cultural e esportivo.

Programação de Atividades

As competições e apresentações estão divididas de acordo com as especialidades tradicionalistas:

Publicidade

  • Campeira: Disputas de laço em equipe, laço individual, laço pai e filho, prova de rédeas e a modalidade “vaquinha parada” voltada ao público infantil.
  • Artística e Cultural: Competições de danças tradicionais, dança de salão, declamação, chula, conto de causos e apresentações de canto com acompanhamento de gaita e violão.
  • Esportiva: Torneios de truco e bocha.
Foto: Divulgação

Atrações musicais

O local contará com praça de alimentação e restaurante especializado em costela fogo de chão. Durante o dia haverá apresentações musicais e, no período noturno, serão realizados bailes.

A escala de shows confirmada pela organização apresenta o seguinte cronograma:

  • Sexta-feira: Trato Bom, Paulinho Mussolin e Fábio Quaraí.
  • Sábado: Portal Gaúcho e Chiquito & Bordoneio.
  • Domingo: Wagner Nunes e Fogo de Chão (com entrada franca para o baile deste dia).

Impacto na economia

A realização do rodeio gera reflexos no setor de serviços do município. O comércio local e a rede de hospedagem na região da Colônia Pereira e nas proximidades da PR-508 já registram aumento na procura por reservas. De acordo com os organizadores, parte dos visitantes declarou a intenção de permanecer acampada na estrutura do CTG durante os três dias de programação.

“O Rodeio Crioulo de Pontal do Paraná tem grande importância para o município porque movimenta diversos setores da economia, atrai visitantes de várias regiões e projeta o nome da nossa cidade no cenário tradicionalista do Sul do país. É um evento que gera fluxo no comércio, na hospedagem, na gastronomia e também valoriza a cultura e as tradições presentes na nossa história”, destacou o prefeito Rudão Gimenes.

O patrão do CTG Desgarrados do Pago, José Mauri Zampieri, destaca que o evento também representa um momento importante para o tradicionalismo no Litoral. “O Rodeio Crioulo de Pontal do Paraná é um evento importante para o tradicionalismo e para o município. Além de reunir competidores e visitantes de diferentes regiões, ele movimenta o comércio, o turismo e mantém vivas as tradições gaúchas no litoral paranaense.”

o evento cumpre o papel de fomentar o turismo na baixa temporada, movimentar a gastronomia local e projetar o município no circuito tradicionalista do Sul do país.

Redação
Leia também
Manchete

Programa do Estado de consultas e vacinas para cães e gatos prevê 80 mil atendimentos

Chamada

O maior arraiá das praias do Paraná está chegando

Chamada

Pescadores e aquicultores do Litoral recebem assistência técnica da Itaipu

Pontal do Paraná

Pontal do Paraná recebe micro-ônibus para ampliar transporte de pacientes do SUS

Chamada

Incra busca criar primeiro Projeto Agroextrativista de pescadores artesanais caiçaras no Paraná

Pontal do Paraná

Couro de peixe de Pontal do Paraná obtém selo de Indicação Geográfica