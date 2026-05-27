Pontal do Paraná sedia 33º Rodeio Crioulo de 19 a 21 de junho com R$ 50 mil em prêmios

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Evento na PR-508 deve reunir competidores de três estados e integrar modalidades campeiras, artísticas e esportivas

Foto: Divulgação

O Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Desgarrados do Pago realiza, entre os dias 19 e 21 de junho, o 33º Rodeio Crioulo de Pontal do Paraná. O evento ocorre na sede da entidade, situada no km 9,5 da PR-508 (Rodovia Alexandra-Matinhos), e distribuirá mais de R$ 50 mil em premiações entre as categorias.

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A organização estima a participação de representantes de mais de 30 municípios e de 40 CTGs vindos do Paraná, Santa Catarina e São Paulo. De acordo com os organizadores, o evento reúne de forma simultânea quatro departamentos do tradicionalismo: campeiro, artístico, cultural e esportivo.

Programação de Atividades

As competições e apresentações estão divididas de acordo com as especialidades tradicionalistas:

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Campeira: Disputas de laço em equipe, laço individual, laço pai e filho, prova de rédeas e a modalidade “vaquinha parada” voltada ao público infantil.

Disputas de laço em equipe, laço individual, laço pai e filho, prova de rédeas e a modalidade “vaquinha parada” voltada ao público infantil. Artística e Cultural: Competições de danças tradicionais, dança de salão, declamação, chula, conto de causos e apresentações de canto com acompanhamento de gaita e violão.

Competições de danças tradicionais, dança de salão, declamação, chula, conto de causos e apresentações de canto com acompanhamento de gaita e violão. Esportiva: Torneios de truco e bocha.

Foto: Divulgação

Atrações musicais

O local contará com praça de alimentação e restaurante especializado em costela fogo de chão. Durante o dia haverá apresentações musicais e, no período noturno, serão realizados bailes.

A escala de shows confirmada pela organização apresenta o seguinte cronograma:

Sexta-feira: Trato Bom, Paulinho Mussolin e Fábio Quaraí.

Trato Bom, Paulinho Mussolin e Fábio Quaraí. Sábado: Portal Gaúcho e Chiquito & Bordoneio.

Portal Gaúcho e Chiquito & Bordoneio. Domingo: Wagner Nunes e Fogo de Chão (com entrada franca para o baile deste dia).

Impacto na economia

A realização do rodeio gera reflexos no setor de serviços do município. O comércio local e a rede de hospedagem na região da Colônia Pereira e nas proximidades da PR-508 já registram aumento na procura por reservas. De acordo com os organizadores, parte dos visitantes declarou a intenção de permanecer acampada na estrutura do CTG durante os três dias de programação.

“O Rodeio Crioulo de Pontal do Paraná tem grande importância para o município porque movimenta diversos setores da economia, atrai visitantes de várias regiões e projeta o nome da nossa cidade no cenário tradicionalista do Sul do país. É um evento que gera fluxo no comércio, na hospedagem, na gastronomia e também valoriza a cultura e as tradições presentes na nossa história”, destacou o prefeito Rudão Gimenes.

O patrão do CTG Desgarrados do Pago, José Mauri Zampieri, destaca que o evento também representa um momento importante para o tradicionalismo no Litoral. “O Rodeio Crioulo de Pontal do Paraná é um evento importante para o tradicionalismo e para o município. Além de reunir competidores e visitantes de diferentes regiões, ele movimenta o comércio, o turismo e mantém vivas as tradições gaúchas no litoral paranaense.”

o evento cumpre o papel de fomentar o turismo na baixa temporada, movimentar a gastronomia local e projetar o município no circuito tradicionalista do Sul do país.