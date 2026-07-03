Pontal do Paraná vai receber 50 quilômetros de rede de esgoto em sete balneários

Publicidade

Obra autorizada pela Sanepar prevê a construção de quatro estações elevatórias e cerca de 4 mil novas ligações

Fotos: Clovis Santos / PMPPR

Nesta terça-feira (30), o prefeito Rudão Gimenes esteve na sede da Sanepar, em Curitiba, onde participou da assinatura da autorização para abertura do processo licitatório de uma das maiores obras de expansão da rede de esgoto da história do município.

A autorização assinada pela Sanepar permitirá a licitação de uma obra que integra um pacote de investimentos estimado em R$ 130 milhões, previsto para o período de 2026 a 2030.

Nesta etapa, serão implantados quase 50 quilômetros de novas redes coletoras de esgoto, construídas quatro estações elevatórias e realizadas aproximadamente 4 mil novas ligações, ampliando significativamente a cobertura do serviço no município.

Os investimentos contemplarão os balneários Canoas, Marissol, Grajaú, Olho d’Água, Leblon, Jacarandá, Chácara São Pedro (primeira etapa), Monções II e Iracema. Com a implantação das elevatórias, a estrutura também permitirá futuras ampliações para as regiões do Primavera, Majorane e Vila Progresso, acompanhando o crescimento urbano de Pontal do Paraná.

Durante o encontro, o prefeito Rudão Gimenes comemorou a conquista e destacou o impacto da obra para a população. “Hoje é um dia de felicidade e de conquistas para Pontal do Paraná. Estamos garantindo quase 50 quilômetros de expansão da rede de esgoto, atendendo quase 4 mil unidades. Esse investimento representa mais dignidade, saúde e qualidade de vida para nossa população. Foram quase quatro anos de trabalho para chegarmos a esse momento tão importante”, afirmou.

O deputado estadual Antônio Anibelli Neto ressaltou que a autorização representa um avanço histórico para o município e reforçou o trabalho realizado em parceria com o Governo do Estado. “Hoje foi autorizada a licitação de um investimento na ordem de R$ 130 milhões entre 2026 e 2030. Estamos avançando rumo à universalização do saneamento, alcançando quase 90% de cobertura. Essa é uma conquista importante para toda a população de Pontal do Paraná”, destacou.

Rudão Gimenes

O presidente da Sanepar, Wilson Bley, enfatizou que a ampliação acompanha o crescimento acelerado do município e atende à determinação do Governo do Estado de acelerar os investimentos em saneamento. “Pontal do Paraná cresce em ritmo acelerado e a Sanepar precisa acompanhar esse desenvolvimento. Estamos dando velocidade ao processo de universalização do saneamento para oferecer cada vez mais qualidade de vida aos moradores e também aos milhares de turistas que visitam o município”, afirmou.

O ato também contou com a presença de representantes de associações de moradores que serão beneficiadas pelo projeto: Waner Perim, da Associação de Proprietários e Moradores do Leblon; Ademir Lodis, primeiro-secretário da Amosol (Associação de Moradores dos Balneários Marissol e Olho d’Água); Marcelo Fagundes, presidente da Associação de Moradores do Jardim Tropical; e representantes da comunidade do Grajaú.

A expectativa é de que a licitação seja realizada ainda durante o mês de julho. Após a assinatura do contrato, a previsão é que as obras tenham início ainda este ano, com prazo estimado de execução de aproximadamente 18 meses, ampliando a cobertura de saneamento e contribuindo para o desenvolvimento sustentável de Pontal do Paraná.