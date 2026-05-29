Ponte de Guaratuba agiliza trajeto e também muda rotina da comunidade escolar

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Diretora do Colégio Estadual Gratulino de Freitas, Isabela Zavataro, relata que a ponte já trouxe impactos perceptíveis para a rotina escolar, principalmente entre estudantes da EJA e profissionais da educação

A rotina de estudantes e professores que diariamente precisam atravessar da Baía de Guaratuba mudou há cerca de um mês com a Ponte da Vitória. A estrutura, inaugurada em 1º de maio, encerrou a dependência do ferry boat e reduziu o trajeto para cerca de dois minutos, trazendo mais previsibilidade, segurança e agilidade para a comunidade escolar do Litoral. Antes, a travessia levava de 20 a 30 minutos em dias normais.

Os reflexos da Ponte de Guaratuba já aparecem no dia a dia de estudantes da rede estadual, principalmente para quem enfrentava filas, atrasos e interrupções causadas pelas condições climáticas para conseguir chegar às escolas.

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Diretora do Colégio Estadual Gratulino de Freitas, em Guaratuba, Isabela Cristina Miranda Zavataro relata que a ponte já trouxe impactos perceptíveis para a rotina escolar, principalmente entre estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e profissionais da educação.

“Alguns estudantes que trabalhavam em Matinhos tinham dificuldade para chegar à escola por causa da balsa e, em alguns casos, até desistiam dos estudos. Agora já recebemos relatos de alunos dizendo que ficou muito mais fácil chegar à escola”, destaca.

Isabela complementa que a ponte deu mais tranquilidade e facilitou muito a rotina dos professores e da própria organização da escola. “Antes, precisávamos pensar os horários e o planejamento com muito mais cuidado por causa da dificuldade da travessia pela balsa. Agora isso também ficou mais fácil”, destaca.

Somente em Guaratuba e Matinhos, mais de 7,8 mil alunos estão matriculados na rede estadual de ensino. O secretário estadual da Educação, Roni Miranda, destaca que a Ponte da Vitória é mais do que uma ligação entre as cidades.

“Significa desenvolvimento, mobilidade e qualidade de vida. A educação pública não acontece somente em sala de aula, mas em todo o processo desde que o estudante sai de casa. Com a nova ponte, estudantes e suas famílias passam menos tempo em deslocamento, e podem investir esse tempo em estudo, aprendizado, descanso e nas próprias relações familiares”, observa.

AGILIDADE – Um dos estudantes que sentiu impacto direto com a nova ligação entre os municípios é Luiz Henrique Costa Freitas, 14 anos. Antes dependente do ferry boat para chegar à escola, ele conta que o deslocamento levava mais tempo e limitava as atividades do dia a dia.

“Hoje consigo sair mais tarde de casa, chegar mais cedo e ainda sobra tempo para brincar, encontrar amigos e fazer outras coisas depois da aula”, afirma.

A professora do Colégio Estadual Cívico-Militar 29 de Abril, Joseane Patrícia Chegatti Alves, moradora de Matinhos e docente em Guaratuba, também afirma que a ponte transformou sua rotina.

“Eu sempre pegava a balsa das 5h30, com medo de ela já estar lotada. Quando dava sorte de pegar a primeira, levava em torno de 45 minutos pela manhã, mas na volta chegava a uma hora e meia. Agora eu levo 12 minutos da minha casa até a escola”, relata.

Com a redução no tempo de deslocamento, Joseane afirma que ganhou mais qualidade de vida e disposição no dia a dia. “Venho trabalhar menos cansada e com mais tempo para mim. Sem dúvidas trouxe mais qualidade de vida, porque agora eu sei quanto tempo vou levar na travessia”, complementa.

Daniele Garcia Gomez, assistente do Núcleo Regional de Educação de Paranaguá e que atende escolas de Guaratuba, afirma que a rotina de deslocamentos para reuniões e demandas administrativas em Paranaguá era uma das principais dificuldades antes da inauguração da Ponte de Guaratuba.

“Agora a rotina mudou completamente. Eu não preciso mais sair com tanta antecedência para não correr o risco de perder a balsa. Levo cerca de 40 minutos no máximo até meu destino, mesmo com o trânsito de Paranaguá. Facilitou muito, muito mesmo toda a rotina de trabalho”, complementa.

O estudante Henzo Conrado da Silva Teodoro, 13 anos, também percebeu mudanças na rotina após a inauguração da ponte. Segundo ele, o deslocamento ficou mais rápido e passou a sobrar mais tempo antes das aulas. “Agora dá tempo de passar na casa dos amigos, tomar sorvete e fazer outras coisas antes de vir para a escola”, relata.

NOVO LITORAL – A ponte integra um pacote de mais de R$ 2 bilhões em investimentos no Litoral do Paraná. Entre as principais obras estão a duplicação da PR-412 em diferentes trechos, a revitalização da orla de Matinhos, intervenções em Pontal do Paraná e melhorias estruturais em Guaratuba, incluindo a modernização da orla histórica e a ampliação do aeródromo municipal.

Como complemento prioritário da entrega da Ponte de Guaratuba, o projeto de um binário que vai melhorar o fluxo da circulação de veículos já está em fase de licenciamento ambiental. O projeto prevê a reestruturação de aproximadamente oito quilômetros de vias urbanas, conectando a saída da ponte até a PR-412, no sentido de Garuva (SC).