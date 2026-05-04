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Ponte de Guaratuba tem o trânsito liberado definitivamente para veículos e pedestres

Redação

Após dois dias de eventos de inauguração, a ponte passa a funcionar normalmente para veículos leves, sob coordenação do DER e da Polícia Rodoviária Estadual

Fotos: Felipe Henschel/AEN

Depois de um fim de semana histórico para o Paraná, marcado pela inauguração oficial da Ponte de Guaratuba e pela realização da Maratona Internacional do Paraná (MIP), o tráfego de veículos na nova ligação entre Guaratuba e Matinhos foi liberado definitivamente neste domingo (3), a partir das 10h.

A abertura ocorreu logo após a passagem dos últimos atletas do segundo dia da maratona, que contou com provas de 10 e 42 quilômetros e marcou o primeiro grande evento esportivo realizado no novo cartão-postal do Estado.

Conforme a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), durante o domingo, motoristas ainda poderão encontrar alguns pontos de mobilização do evento esportivo, mas o fluxo está totalmente liberado em ambos os sentidos. “Pedimos que os veículos transitem dentro da velocidade permitida e lembramos que o trânsito é permitido para veículos de até 26 toneladas e caminhões até quatro eixos”, reforçou o tenente Eduardo Pontes, da PRE.  

A liberação total para veículos consolida uma sequência de momentos simbólicos iniciada ainda na sexta-feira (1º), com espetáculo de luzes, drones e música que marcou a entrega oficial da ponte. No sábado (2), às 11h30, o governador Carlos Massa Ratinho Junior liderou o primeiro comboio de veículos a cruzar a estrutura, em uma abertura controlada que permitiu o tráfego nos dois sentidos até as 5 horas da manhã de domingo. Na sequência, o fluxo foi interrompido para a realização do segundo dia da MIP.

Horas depois de correr pela Ponte de Guaratuba, muitos participantes do evento esportivo resolveram atravessá-la de carro. É o caso do morador de Curitiba Luiz Gustavo Tozin, de 42 anos. “Hoje fiz a corrida dos 10 quilômetros, foi emocionante descer e ver a multidão atravessando a estrutura. Vai valorizar demais nosso litoral do Estado”, afirmou. 

O mesmo ocorreu com Leandro Medeiros, de 36 anos. Ele, que usou muitas vezes o ferry boat, veio correr na estrutura de mais de 1,2 quilômetro de extensão para comemorar a entrega de uma obra histórica. “Ela tá muito bonita, muito ampla e era muito necessária. Principalmente pela questão de fluxo de veículos”, detalhou o também morador de Curitiba. 

Com a liberação definitiva, a travessia passa a funcionar normalmente para veículos leves, sob coordenação do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) e do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv).

Desde a fase de planejamento, o Governo do Estado definiu que não haverá cobrança de pedágio para a utilização da ponte. Também foi estabelecida a proibição do tráfego de veículos pesados na estrutura, medida que busca preservar a durabilidade da obra e garantir maior fluidez no trânsito.

Nos planos do Governo do Paraná, a área de embarque do ferry boat deve passar por uma transformação completa, com a criação de um complexo náutico voltado ao turismo e ao lazer, ampliando ainda mais o potencial de desenvolvimento do Litoral.

Com mais de 1,2 quilômetro de extensão e estrutura moderna, a Ponte de Guaratuba substitui uma travessia que por décadas foi marcada por filas e longos tempos de espera. Agora, o percurso entre os dois municípios pode ser feito em poucos minutos.

Redação
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