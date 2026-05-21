Ponte de Guaratuba terá desfile de carros antigos e motocicletas neste sábado (23)

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Comboio partirá de Matinhos, com destino ao Centro de Eventos de Guaratuba onde haverá shows gratuitos, abertos a todos

Imagem feita por IA

A Ponte de Guaratuba será palco de um desfile de carros antigos e motocicletas neste sábado, dia 23. O evento é gratuito, conta com o apoio do Governo do Estado e tem a expectativa de reunir cerca de 500 veículos.

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Programação

A concentração dos participantes começará às 9h, no Beach Club Águas Claras, em Matinhos. A saída do comboio está agendada para as 11h, com destino ao Centro de Eventos de Guaratuba.

No ponto de chegada, a prefeitura disponibilizará uma estrutura com food trucks e apresentações musicais. Os shows estão programados para iniciar às 13h, com a presença das seguintes bandas:

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Bom Zippers;

D’Folks;

Freework.

Ação social

Os proprietários dos veículos participantes deverão realizar o credenciamento no local. A organização receberá a doação de alimentos não perecíveis, que serão integralmente destinados à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Matinhos.

Ponte de Guaratuba

Inaugurada no dia 1º de maio, a Ponte de Guaratuba recebeu investimentos estaduais superiores a R$ 400 milhões e possui 1.240 metros de extensão. A estrutura faz a ligação direta entre os dois lados da Baía de Guaratuba.

Antes da inauguração, o percurso rodoviário entre os municípios de Matinhos e Guaratuba demandava um tempo mínimo de 40 minutos, podendo se estender por horas em períodos de fluxo intenso ou sob condições climáticas adversas. Com a nova estrutura, a travessia passou a ser realizada em poucos minutos.