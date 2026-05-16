Porto de Paranaguá recebe navio sustentável em viagem inaugural

Investimentos estruturais ampliam a capacidade do porto em receber embarcações maiores

Foto: Claudio Neves / GCOM Portos do Paraná

O navio Star Norge, de bandeira norueguesa, atracou nesta quarta-feira (13) no Porto de Paranaguá para o carregamento de 14,2 mil toneladas de celulose. A embarcação, que realiza sua viagem inaugural iniciada em março, saiu do estaleiro chinês onde foi construída no mesmo mês e é a primeira da frota da G2 Ocean preparada para usar combustíveis alternativos.

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Com 225 metros de comprimento, o Star Norge é o maior navio da operadora, com capacidade para transportar até 82 mil toneladas. A chegada da embarcação foi comemorada pelas empresas envolvidas na operação e pela administração da Portos do Paraná.

“Os investimentos realizados para o aprofundamento do canal de acesso e as constantes campanhas de dragagem de manutenção permitem que embarcações maiores operem nos portos paranaenses. Isso aumenta a capacidade de exportação, amplia a competitividade e reduz custos logísticos”, afirmou o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia.

Foto: Claudio Neves / GCOM Portos do Paraná

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Angelo Spinelli, diretor de operações da G2 Ocean para a América do Sul, explica que os guindastes desse modelo suportam cargas mais pesadas. Outra diferença são os porões, que comportam maior volume de mercadorias em comparação aos navios convencionais. “Esse é o primeiro de uma série de dez navios adquiridos pela G2 Ocean, com o objetivo de ampliar o transporte de celulose de forma sustentável e econômica.”

Para celebrar a chegada da embarcação, o diretor de Operações Portuárias da Portos do Paraná, Gabriel Vieira, entregou ao capitão Romeo Bautista uma panóplia com o brasão da empresa pública, registrando oficialmente a atracação em Paranaguá.

“A primeira viagem de um navio carregado em Paranaguá é motivo de orgulho para todos nós. Isso representa o resultado da dedicação, do comprometimento e, principalmente, demonstra a confiança das empresas que operam nos nossos portos”, enfatizou o diretor.

A operação de carregamento em Paranaguá foi concluída na noite desta quinta-feira (14). O navio, que passa integrar rota de transporte de celulose, seguiu para o Porto de Santos e, posteriormente, seguirá para o continente asiático.

Foto: Claudio Neves / GCom Portos do Paraná

Fonte: GCom Portos do Paraná