Portos do Paraná apresenta suas ações sustentáveis na Semana Municipal do Meio Ambiente

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O evento começou nesta segunda-feira (8), na Arena Albertina Salmon, e segue até quinta-feira (11), com entrada gratuita, das 9h às 18h

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Fotos: Claudio Neves / GCom Portos do Paraná

A Portos do Paraná participa da 19ª edição da Semana Municipal do Meio Ambiente, realizada pela Prefeitura de Paranaguá. Com um amplo estande na feira, a empresa pública apresenta suas operações, detalha os programas ambientais desenvolvidos ao longo dos anos e mostra como essas iniciativas se relacionam com a comunidade e com a conservação ambiental.

O evento começou nesta segunda-feira (8), na Arena Albertina Salmon, e segue até quinta-feira (11), com entrada gratuita, das 9h às 18h.

Jaqueline Dittrich, bióloga da Portos do Paraná, explica que um dos objetivos do estande é aproximar a população dos programas ambientais desenvolvidos pela Autoridade Portuária. São mais de 20 ações voltadas à conservação das espécies da fauna costeira e marinha, conciliando desenvolvimento econômico e preservação ambiental. “Também contamos com a participação da empresa Aiuka, responsável pelo atendimento à fauna silvestre, que apresenta informações sobre a proteção dos animais e a importância da conservação das espécies”, destacou.

No estande, os visitantes podem conhecer projetos como o Compostar para Cultivar, voltado à educação ambiental de estudantes. “É uma atividade desenvolvida dentro do nosso programa de educação ambiental, que traz informações sobre a segregação de resíduos e técnicas de compostagem”, explicou Jaqueline.

Outro destaque é o projeto Comunidades Sustentáveis, desenvolvido em parceria com a Universidade Federal do Paraná (UFPR). “O trabalho é voltado ao saneamento básico e ao tratamento de efluentes domésticos nas comunidades ilhadas da Baía de Paranaguá”, completou.

A feira reúne mais de 50 estandes de empresas, entidades, instituições e organizações da sociedade civil, com o objetivo de conscientizar estudantes e a população sobre práticas sustentáveis que impactam diretamente a qualidade de vida.

A programação é alusiva ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho. Além de receber escolas e colégios públicos e privados, incluindo alunos de cursos técnicos e profissionalizantes, o evento está aberto a visitantes de todas as idades. A expectativa é de que cerca de 10 mil pessoas participem das atividades ao longo dos quatro dias.

Parceria

Por conta da relevância do Porto de Paranaguá para a economia local e dos projetos ambientais desenvolvidos em conjunto com o município, o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Rural e Pesca de Paranaguá, Márcio Veiga, destacou a importância da participação da Portos do Paraná no evento.

“Para nós, é muito importante contar com a presença da Portos do Paraná, uma vez que a empresa já atua diretamente em ações ambientais voltadas às nossas comunidades. Trata-se de um parceiro de grande relevância quando falamos em sustentabilidade. Acompanhamos de perto o trabalho desenvolvido junto às comunidades e os procedimentos ambientais adotados pela Autoridade Portuária”, afirmou.

Fonte: GCom Portos do Paraná