Portos do Paraná entrega quase meia tonelada de tampinhas ao Lar Perseverança

Material arrecadado auxilia nas nas despesas da instituição e incentiva reciclagem

Fotos: Claudio Neves / GCom Portos do Paraná

Cerca de 200 quilos de tampinhas plásticas arrecadadas pelos colaboradores da Portos do Paraná foram entregues ao Lar de Idosos Perseverança, em Paranaguá, na última quarta-feira (13). Em menos de um ano, quase meia tonelada de material já foi repassada à instituição.

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A campanha Tampinhas do Bem é permanente e mobiliza a comunidade portuária desde 2021 na coleta do material. “Nós arrecadamos as tampinhas entre os funcionários e encaminhamos ao Lar Perseverança. O material é vendido e os recursos arrecadados ajudam nas despesas da instituição”, explicou a coordenadora de Assistência Médica e Social da Portos do Paraná, Mônica Denardi.

Além das tampinhas de garrafas PET, também podem ser doadas tampas de outros recipientes plásticos. A campanha inclui ainda o recolhimento de lacres e anéis de latinhas de alumínio. Para que o material possa ser aproveitado, é importante que os itens sejam entregues limpos.

A iniciativa, que já se tornou um hábito entre os colaboradores da Portos do Paraná, vai além de um gesto simples: ajuda quem mais precisa e também contribui para a preservação ambiental. “É muito importante que todos continuem colaborando para ampliar cada vez mais o número de doações, porque, além de ajudar a instituição, a campanha também contribui para o meio ambiente”, reforçou a assistente social do Lar de Idosos Perseverança, Jéssica Xavier.

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Quem desejar realizar outras doações pode entrar em contato com o Lar Perseverança pelo WhatsApp: (41) 99664-1234.

Fonte: GCom Portos do Paraná