Portos do Paraná investirá R$ 15,7 milhões em pavimentação de ruas de Paranaguá

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Recurso será aplicado na pavimentação em concreto de trechos da Avenida Coronel José Lobo e da Rua Manoel Corrêa, beneficiando a mobilidade de toda da região

Fotos: Claudio Neves/Gcom Portos do Paraná

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A Portos do Paraná investirá R$ 15,72 milhões na modernização e requalificação de vias urbanas de Paranaguá, no Litoral. O recurso será aplicado na pavimentação em concreto de trechos da Avenida Coronel José Lobo e da Rua Manoel Corrêa, beneficiando a mobilidade de toda da região. O investimento também representa uma importante contrapartida da empresa pública para a comunidade de Paranaguá.

O novo revestimento proporcionará melhores condições de tráfego para moradores, trabalhadores e frequentadores do comércio local, além de aumentar a durabilidade das vias e reduzir a necessidade de intervenções futuras.

“A Portos do Paraná tem compromisso com o desenvolvimento da cidade que abriga a atividade portuária. Embora existam limitações legais para investimentos fora da área do porto, sempre buscamos, quando há viabilidade jurídica e autorização dos órgãos competentes, realizar obras que deixem benefícios permanentes para a população de Paranaguá”, afirma o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia.

A Avenida Coronel José Lobo receberá as obras no trecho compreendido entre as ruas Barão do Rio Branco e Manoel Corrêa. Parte desse segmento ainda possui revestimento em asfalto e calçamento poliédrico. Já a Rua Manoel Corrêa receberá pavimentação em concreto entre a Avenida Coronel José Lobo e o complexo do Moegão, incluindo o acesso ao Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP) e aos pátios da Ascensus. Atualmente, a via é pavimentada com blocos sextavados.

“O concreto foi escolhido porque é o pavimento mais adequado para o tráfego de veículos com cargas pesadas. O material apresenta maior durabilidade e vida útil mais longa. Esse novo pavimento vai impactar positivamente toda a população”, explica o coordenador de Fiscalização da Diretoria de Engenharia e Manutenção da Portos do Paraná, Matheus Arnoni Mendes.

Como as intervenções serão feitas fora da área sob administração direta da Autoridade Portuária, a execução das obras dependeu da autorização da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e da anuência da Prefeitura de Paranaguá.

A licitação já foi concluída e o contrato foi assinado na sexta-feira (19). A empresa vencedora será responsável pela elaboração do projeto executivo e a execução das obras. Após a emissão da ordem de serviço, prevista para os próximos dias, o contrato estabelece prazo de até 14 meses para a conclusão dos trabalhos, contados a partir da aprovação do projeto.

OUTRA OBRA EM EXECUÇÃO – A Portos do Paraná também executa outras melhorias viárias em Paranaguá. São R$ 8,6 milhões investidos na manutenção e recuperação de trechos das avenidas Portuária, Governador Manoel Ribas, Coronel Santa Rita e Coronel José Lobo. O pacote contempla ainda as ruas Manoel Bonifácio e Barão do Rio Branco, além do acesso ao Píer Público de Granéis Líquidos.

INVESTIMENTOS EM ANTONINA – Em Antonina, os investimentos em infraestrutura viária já somam R$ 21,9 milhões. As intervenções contemplam a pavimentação em concreto da Avenida Conde Matarazzo e da Rua Engenheiro Luís Augusto de Leão Fonseca. As obras incluem ainda a implantação de calçadas para pedestres, ciclovias, pontos de ônibus, sinalização viária e melhorias no sistema de drenagem.

Fonte: Gcom Portos do Paraná