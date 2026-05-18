Portos do Paraná moderniza iluminação do Pátio de Triagem

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Sistema inteligente de iluminação reduz consumo de energia e amplia segurança para caminhoneiros e trabalhadores

Foto: Claudio Neves/GCom Portos do Paraná

A Portos do Paraná concluiu a implantação do novo sistema de iluminação do Pátio de Triagem, que vai trazer mais economia, segurança e eficiência às atividades do local. Ao todo, foram investidos mais de R$ 7,7 milhões entre o projeto e a execução das obras.

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O Pátio de Triagem, que em 2025 recebeu mais de meio milhão de caminhões carregados com grãos e farelos, ganhou 26 superpostes de 25 metros de altura, que se somam aos 17 já existentes, além de outros 32 postes de 10 metros cada. Também foram instalados 332 refletores e 92 luminárias viárias, além de quatro transformadores e uma série de equipamentos e insumos necessários para o funcionamento do sistema.

Os superpostes receberam luminárias em LED, substituindo as antigas lâmpadas de vapor de mercúrio, que consomem mais energia e possuem menor eficiência luminosa. Por conta da altura das estruturas, os equipamentos também receberam Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA).

Outra novidade é a automação do sistema, com supervisão remota e controle por aplicativo. A tecnologia traz informações em tempo real sobre o funcionamento de cada ponto de iluminação. A ferramenta informa tensão, corrente, potência e consumo de energia de cada equipamento.

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De acordo com o diretor de Engenharia e Manutenção da Portos do Paraná, Victor Kengo, o sistema possibilita ações preventivas por parte das equipes de manutenção, agiliza eventuais reparos e auxilia na gestão do consumo de energia, gerando redução de custos.

“Com todo esse controle, além da economia, a vida útil dos equipamentos será maior, garantindo mais conforto e segurança para caminhoneiros e trabalhadores”, destacou.

A modernização integra o conjunto de investimentos da Portos do Paraná voltados à melhoria da infraestrutura logística e operacional.