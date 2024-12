Praias, ilhas, matas, festas e histórias: Roteiro do Litoral do Paraná

O Correio do Litoral reapresenta o roteiro do Litoral do Paraná, divulgado na estreia do site, em 2008. O conteúdo foi elaborado vem sendo atualizado pelo órgão estadual de promoção do turismo: Paranatur, Paraná Turismo, hoje Viaje Paraná.

Na sequência, iremos mostrar as informações detalhadas de cada uma das sete cidades da região.

Guaratuba, abril de 2021 | foto: Gustavo Aquino

São 125 praias e balneários com areias brancas, águas mornas e limpas. Destinos na temperatura certa para a diversão, perfeitos para quem curte o sossego. As mais de 50 ilhas são um caso à parte, verdadeiros paraísos com natureza preservada.

A vida noturna é bem movimentada, com bistrôs, restaurantes e música ao vivo nos bares e baladas. Sobram opções para se divertir. Hotéis e pousadas ao longo da costa dão todo o suporte para o turista.

Seja qual for a sua praia, o seu destino está aqui! Venha viver tudo o que o Litoral do Paraná pode oferecer!

O QUE FAZER

ECOTURISMO

No Litoral você desfruta das belezas que só a Grande Reserva Mata Atlântica pode oferecer. O Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange, que abrange Matinhos e outros três municípios, foi criado para proteger a flora e fauna da região. No local, são encontrados animais em risco de extinção, vegetação bem preservada, rios cristalinos, saltos, cachoeiras e paredões.

Estendendo-se por outros três municípios, o Parque Estadual Pico do Marumbi, em Morretes, é a maior unidade de conservação do estado aberta ao público e se destaca pela área preservada do bioma Mata Atlântica.

Em Guaraqueçaba, a natureza se apresenta com exuberância no Parque Nacional do Superagui, rico em biodiversidade, e na Reserva Salto Morato, que tem como maior atrativo uma cachoeira de cerca de 100 metros.

Outros destinos imperdíveis são o Parque Estadual Rio da Onça, em Matinhos; a Floresta Estadual do Palmito, em Paranaguá; e, claro, a Ilha do Mel, um dos mais belos atrativos turísticos do Paraná, que também se destaca como um dos principais destinos de ecoturismo do Brasil.



TURISMO DE AVENTURA

O turismo de aventura pode ser realizado em sua essência em distintos pontos do Litoral do Paraná. Antonina é o cenário perfeito para a prática de Ecoturismo e Turismo de Aventura. Dá pra pedalar em meio a Mata Atlântica, fazer rafting, canoismo, ou praticar montanhismo no Vale do Gigante, como no Pico do Paraná, a montanha mais Alta do Sul do Brasil.

Em Pontal do Paraná, a Estrada Ecológica do Guaraguaçu serve de palco para a Caminhada Internacional na Natureza, em meio a cenários naturais, além de poder navegar pelo rio até a sua foz e presenciar em seu percurso o maior Sambaqui do litoral Paranaense.

Já pensou em chegar em uma cidade histórica aos pés da Serra do Mar, podendo optar por um belo passeio de trem, caminhando através de caminhos coloniais centenários, ou mesmo pedalando pela estrada da Graciosa – a primeira estrada pavimentada do estado do Paraná? Morretes ainda oferece diversas opções de práticas esportivas na natureza, como o majestoso Marumbi, o berço do montanhismo Brasileiro.

TURISMO CULTURAL

Considerado o berço da colonização do estado, no Litoral estão cidades históricas. Em Paranaguá, é possível conhecer um dos maiores portos do Brasil e a Estação Ferroviária, onde fica o Marco Zero da Estrada de Ferro Paranaguá-Curitiba. Além deles, visite também o Centro Histórico e o Museu de Arqueologia.

Não bastasse a beleza natural, a Ilha do Mel brinda quem chega com atrativos como a Fortaleza Nossa Senhora dos Prazeres e o Farol das Conchas. E se o assunto é cultura, não se pode deixar de prestigiar o fandango, dança típica litorânea muito comum em Guaraqueçaba e na Ilha dos Valadares, localizada em Paranaguá.

Em Morretes, o visitante pode explorar o Parque Estadual do Marumbi, o Caminho do Itupava, o povoado de Porto de Cima e percorrer o trajeto da bela Estrada da Graciosa.

TURISMO NÁUTICO

No Litoral paranaense, navegar é imperdível e há opções de passeio nos rios ou mar! Aproveite as águas das muitas ilhas, baías, rios e embarque nos mais lindos cenários náuticos do Brasil. Como a Baía de Guaratuba, Guaraqueçaba, Matinhos, Pontal do Paraná, Antonina, Paranaguá e um lindo passeio de gôndola pelo rio Nhundiaquara em Morretes.

TURISMO DE SOL E PRAIA

Com 125 praias e balneários e 57 ilhas, a região tem águas, areias e belezas para agradar aos mais diversos e exigentes banhistas.

TURISMO RELIGIOSO

Sempre dá para arranjar um tempinho para cuidar da espiritualidade. Localizada na praça central de Guaratuba, a Igreja Matriz Nossa Senhora do Bom Sucesso é uma construção secular feita por escravos e tombada pelo Patrimônio Histórico e Artístico do Paraná.

Em Paranaguá, encontram-se o Santuário de Nossa Senhora do Rocio, padroeira do Paraná, e a Catedral de Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, a mais antiga igreja do município. Vale citar também o Santuário de Nossa Senhora do Pilar, no centro de Antonina. Essa centenária construção foi tombada pelo Patrimônio Histórico do Paraná em 1999.

A região tem também festas religiosas, como a do Festa Estadual de Nossa Senhora do Rocio, em Paranaguá, e a Festa do Divino Espírito Santo, em Guaratuba.

Rio Itiberê, Paranaguá, 2016 | foto: Gustavo Aquino

COMO CHEGAR

Há três maneiras de se chegar ao Litoral. Os dois principais acessos à região são pela BR-277, sentido Matinhos ou Paranaguá, e pela BR-376, passando pelo município de Garuva (SC) e seguindo pela rodovia PR-412 até Guaratuba.

Uma possibilidade mais cultural e muito indicada é descer a serra pela Estrada da Graciosa, que utiliza a antiga rota dos tropeiros e liga a parte alta da serra ao litoral.

GASTRONOMIA

O visitante tem a garantia de que descobrirá novos sabores no litoral paranaense, cada um mais irresistível do que o outro. Além das inúmeras opções de frutos do mar fresquinhos, preparados das mais diversas maneiras, há o barreado, o prato típico do estado. Você também não pode deixar de provar a tainha assada, de Guaraqueçaba; as famosas ostras paranaenses, consideradas as melhores do mundo e servidas principalmente na Estrada do Cabaraquara, em Guaratuba; o arroz lambe-lambe de Paranaguá; e a cambira, típica de Pontal do Paraná

Ah… nem pense em não provar a famosa cachaça de Morretes e a tradicional bala de banana, de Antonina, que é 100% natural e um produto e Indicação Geográfica!

ONDE FICAR

Não faltam boas opções de hospedagem pra quem quer curtir as nossas praias. São hotéis, pousadas, hospedarias e casas para locação, tanto nas regiões urbanas quanto cercadas por natureza. As acomodações variam das mais simples às de alto padrão.

MUNICÍPIOS QUE PERTENCEM À REGIÃO

​​​ANTONINA

​​​GUARAQUEÇABA

GUARATUBA

MATINHOS

MORRETES

PARANAGUÁ

PONTAL DO PARANÁ

