Prazo para aderir ao Refis 2026 de Paranaguá termina no dia 7 de julho

Publicidade

Contribuintes podem obter até 100% de desconto em juros e multas e parcelar débitos municipais em até 120 vezes

Imagem: PMP

O prazo para adesão ao Programa Especial de Recuperação Fiscal (Refis 2026) da Prefeitura de Paranaguá está chegando ao fim. Os contribuintes interessados em regularizar débitos municipais têm até o dia 7 de julho de 2026 para aproveitar as condições especiais oferecidas pelo programa.

O Refis contempla dívidas tributárias e não tributárias vencidas até 31 de dezembro de 2025, incluindo IPTU, ISSQN, ITBI, taxas municipais, autos de infração e multas, independentemente de estarem inscritas em dívida ativa ou em fase de cobrança judicial.

Para pessoas físicas, o programa concede 100% de desconto sobre juros e multas nos pagamentos à vista ou parcelados em até seis vezes. Também é possível parcelar os débitos em até 120 meses, com descontos proporcionais conforme o número de parcelas escolhido.

As pessoas jurídicas também contam com condições diferenciadas, incluindo descontos sobre encargos e opções de parcelamento de longo prazo.

Uma das novidades desta edição é o Refis Digital, que permite negociar débitos de IPTU de forma totalmente on-line. Pelo portal de autoatendimento da prefeitura, o contribuinte pode consultar valores, simular parcelamentos, anexar documentos e acompanhar todas as etapas da negociação sem precisar comparecer presencialmente.

Após a formalização do acordo, o pagamento da primeira parcela ou da cota única deve ser realizado em até cinco dias úteis.

Os interessados podem aderir ao programa pela internet, por meio do portal de autoatendimento da Prefeitura, ou presencialmente na Secretaria Municipal da Fazenda, instalada no Palácio São José, na Rua Júlia da Costa, nº 322, no Centro Histórico. O atendimento também é realizado na Subprefeitura, localizada na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, no Caic, bairro Nilson Neves.

A administração municipal reforça que esta é a oportunidade para que cidadãos e empresas regularizem sua situação fiscal, aproveitando descontos expressivos antes do encerramento do prazo.

Fonte: PMP / jornalista: Andressa Urbick