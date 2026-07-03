Prefeitura de Guaratuba distribui mapas para setor de turismo e comunidades

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Material também está disponível gratuitamente na Secretaria Municipal da Cultura e Turismo e na Subprefeitura do Cubatão

Prefeito Mauricio Lense e equipe da Secretaria de Turismo na entrega de mapas no Hotel Villa Real

A Secretaria da Cultura e Turismo de Guaratuba está distribuindo novos mapas turísticos do município, ampliando a divulgação dos atrativos junto ao trade turístico e às comunidades.

Iniciando a distribuição na rede hoteleira, o Hotel Villa Real recebeu 50 exemplares do mapa da área urbana e 50 da área rural. O material também será distribuído para demais hotéis e pousadas pela equipe do turismo municipal.

Os mapas também estão à disposição para retirada gratuitamente na sede da Secretaria (Rua Antônio Rocha, 480, Centro – Casarão Marcílio Dias).

A valorização do turismo rural também foi destacada durante o Dia de Campo da Banana, realizado na comunidade do Cubatão. Na ocasião, foram distribuídos 100 mapas da área urbana e 100 da área rural, reforçando a importância da região para o turismo de Guaratuba. Alguns exemplares também permaneceram à disposição da comunidade na Subprefeitura do Cubatão.