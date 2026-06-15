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Prefeitura de Paranaguá abre inscrições para novos cursos gratuitos de qualificação profissional

Redação

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Iniciativa busca ampliar a empregabilidade local; atendimento presencial ocorre a partir desta segunda-feira (15), no Sine

A Secretaria Municipal de Trabalho e Inovação (Setrin) de Paranaguá inicia nesta segunda-feira (15) o período de inscrições para novos cursos gratuitos de qualificação profissional. O atendimento aos candidatos será centralizado na agência do Sistema Nacional de Emprego (Sine) do município.

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A iniciativa, feita em parceria com o Senai, faz parte do cronograma estratégico da Setrin focado na inclusão produtiva e no fortalecimento da mão de obra local. Diante das demandas do mercado portuário e comercial da região, a pasta atua na formulação de oficinas e cursos técnicos para preparar a comunidade para novas contratações e recolocações no mercado formal.

Atendimento e inscrições

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Os interessados em garantir uma vaga devem comparecer presencialmente à sede do SINE Paranaguá munidos de seus documentos pessoais (como RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência).

  • Local de atendimento: Sine Paranaguá
  • Endereço: Rua José Gomes, nº 320 – Bairro João Gualberto
  • Data de início: Segunda-feira, 15 de junho

O cronograma detalhado de aulas, pré-requisitos de idade ou escolaridade para cada modalidade, além da carga horária das capacitações, podem ser conferidos no edital de abertura diretamente nos guichês de atendimento do Sine.

Redação
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