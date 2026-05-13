Prefeitura de Paranaguá anuncia curso gratuito de Fertilidade de Solo

A qualificação técnica visa capacitar trabalhadores para o setor agrícola e ambiental; as inscrições estão abertas no Sine

A Prefeitura de Paranaguá, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Inovação (Setrin), anuncia novo curso de qualificação profissional gratuita: Fertilidade de Solo. A iniciativa é realizada em parceria com o Sistema Nacional de Emprego (Sine) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

A formação é voltada para cidadãos que buscam especialização técnica em manejo e análise de solo. Para participar, os interessados devem possuir o Ensino Fundamental completo.

O curso possui carga horária de 16 horas e será realizado intensivamente nesta quinta-feira (14) e sexta-feira (15).

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Conteúdo

Como identificar o que o seu solo

realmente precisa;

realmente precisa; Aprenda a coletar amostras de forma

correta (uso de trado e pá);

correta (uso de trado e pá); Tudo sobre calagem para neutralizar o solo e liberar nutrientes;

Como o manejo da fertilidade reflete diretamente na sua

lucratividade.

Inscrições e Documentação

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As inscrições ocorrem na sede do Sine Paranaguá, localizado na Rua José Gomes, 320, no bairro João Gualberto. Os candidatos devem comparecer ao local portando original e cópia dos seguintes documentos: