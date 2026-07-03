Prefeitura de Paranaguá apresenta 40 ônibus que irão renovar mais de 80% da frota do transporte coletivo

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Veículos contam com ar-condicionado, wi-fi, carregadores USB, câmeras integradas à Muralha Digital e um deles atenderá a Ilha dos Valadares; previsão é de entrega oficial no mês de aniversário da cidade

Adriano Ramos, Samuel Freitas e Fabiana Parro | fotos: Silvia Costa / PMP

A Prefeitura de Paranaguá apresentou os 40 novos ônibus que irão compor a frota do transporte coletivo do município nesta sexta-feira, dia 3. Os veículos foram vistoriados em Curitiba pelo prefeito Adriano Ramos, vice-prefeita Fabiana Parro, vereadores e representantes da concessionária responsável.

Os ônibus estão no pátio da Auto Viação São José dos Pinhais, onde passam pelos últimos ajustes técnicos antes de entrarem em operação em Paranaguá. Segundo a administração municipal, a nova frota representa a renovação de mais de 80% dos veículos utilizados no transporte coletivo da cidade.

Durante a vistoria, o prefeito Adriano Ramos destacou que a aquisição dos veículos faz parte dos compromissos da atual gestão. “Uma promessa de campanha de nós trazermos ônibus novos, zero quilômetro, ônibus com ar-condicionado, Wi-Fi, cada um deles tem 20 pontos para carregar o celular, as câmeras de segurança conectadas com a Muralha Digital, trazendo mais segurança para quem usa o transporte coletivo. São 40 ônibus novos transformando realmente o transporte coletivo e pensando sempre em você no melhor que tem para você”, destaca o prefeito.

O prefeito explicou que os veículos ainda passam por inspeções técnicas e instalação dos sistemas embarcados antes da entrega definitiva. “Eles estão passando ainda por algumas vistorias, por exemplo, a empresa que instalou o ar-condicionado faz a vistoria nos 40 ônibus, quem instalou o Wi-Fi vai poder fazer essa conexão, os ônibus vão poder ainda rodar Paranaguá naquelas locais que a internet não é muito boa para poder fazer testes, então tem toda uma verificação, tem toda uma documentação, mas em muito breve esses ônibus vão estar à disposição na frota operante de Paranaguá, porque nós estamos levando o que tem de melhor de transporte coletivo no Brasil para Paranaguá”, destaca.

A expectativa é que os ônibus sejam entregues oficialmente durante as comemorações do aniversário de Paranaguá. “A previsão agora é a gente poder entregar oficialmente no mês de aniversário da cidade de Paranaguá, e claro, depois de passar por toda essa parte burocrática, toda essa fiscalização que tem que ter, também a questão do seguro que a empresa está fazendo, esses ônibus vão estar à disposição da nossa população para poder levar o transporte para todos, que é o melhor transporte do Brasil agora, fica em Paranaguá”, afirma o prefeito.

Adriano Ramos também afirmou que pretende cumprir outros compromissos assumidos durante a campanha. “Eu sempre tive absoluta certeza que nós iríamos poder atender esse compromisso campanha, e tem outros compromissos também que nós colocamos lá no período eleitoral que nós também vamos cumprir, porque nós sabemos o que estamos fazendo, sabemos a forma que estamos trabalhando, e sempre lembrando que o recurso público agora, na nossa gestão é poder transformar. E vou falar aqui, acabar com o Lata Velha e trazer o que tem de melhor, como agora no transporte coletivo”, explica.

Ilha dos Valadares terá ônibus exclusivo

Novo ônibus na Ponte dos Valadares

Um dos novos veículos será destinado à Ilha dos Valadares. O prefeito afirmou que o atendimento também será ampliado para o bairro Itiberê. “Muita gente preocupada que nós não íamos atender a ilha, mas é claro que vamos atender, nós estamos tratando a Ilha dos Valadares como uma verdadeira cidade, não como um bairro mais. Já colocamos lá o posto de saúde Rodrigo Gomes 24 horas, um posto de saúde moderno para a população. Agora, estendemos a farmácia na Ilha dos Valadares 24 horas, que era um desejo da população. Colocamos exclusivamente viaturas da Guarda Civil Municipal para atender a Ilha dos Valadares. Colocamos o SAMU 24 horas na Ilha dos Valadares. E agora vamos levar o que tem de melhor no transporte coletivo para atender a Ilha dos Valadares. Lembrando, os moradores do bairro Itiberê, que não recebem hoje a linha do ônibus, vai passar também no bairro para atender aquele bom povo do Itiberê”, enfatiza.

A vice-prefeita Fabiana Parro ressaltou que a renovação da frota atende a uma demanda antiga da população. “Para quem não acreditava, neste pátio estão os 40 ônibus que chegaram em Curitiba e logo estarão descendo a Serra do Mar sentido Paranaguá atendendo a população que aguardava com ansiedade por essa renovação, transporte de qualidade, pensado na nossa população, como todos merecemos, segurança, ar-condicionado, Wi-Fi, tudo o que em campanha foi pensado hoje sendo levado para a nossa população, e é isso é planejamento, trabalho com respeito à nossa população. E um desses veículos atenderá a Ilha dos Valadares e teremos a ampliação da rota na ilha, beneficiando os moradores do bairro Itiberê”, enfatiza.

Tecnologia e conforto

De acordo com o gerente da Viação Rocio, Marcelo Chamberlain, os ônibus passam pelos últimos ajustes técnicos e deverão estar prontos em aproximadamente 20 a 25 dias. “A Prefeitura exigiu os ônibus e hoje nós estamos fazendo a primeira entrega dos ônibus em Curitiba. A fábrica disponibilizou todos os veículos à disposição da concessionária. Agora serão feitos os ajustes técnicos, instalação dos sistemas inteligentes de transporte, como wi-fi, internet e integração das imagens com a Muralha Digital. Em cerca de 20 a 25 dias os ônibus estarão 100% concluídos e seguirão para Paranaguá”, destaca.

Sobre os benefícios da nova frota, Chamberlain afirmou: “Paranaguá merece, estava necessitando, é uma necessidade de ônibus novos, de tecnologia, com conforto, que é o que a prefeitura nos exigiu. Os veículos possuem ar-condicionado, carregador de celular, câmeras, portas elétricas, elevador elétrico e suspensão a ar, proporcionando mais conforto tanto para os passageiros quanto para os motoristas”, afirma.

Vereadores destacam renovação da frota

Prefeito, vice e vereadores ao lado dos novos ônibus

A vereadora Lena da Farmácia comemorou a chegada dos novos veículos, especialmente para a Ilha dos Valadares. “É uma gratidão muito grande, nossa ilha tem um ônibus e era necessário um micro-ônibus. Graças a Deus e ao nosso prefeito Adriano Ramos foi liberado esse ônibus para nós. São 40 ônibus para Paranaguá. É muito gratificante e a nossa população com certeza vai agradecer essa nova frota.”

O vereador Márcio Gigante afirmou que a população aguardava pela renovação. “O que ninguém achava que era possível aconteceu. São 40 ônibus novos de última tecnologia, de última geração, indo para Paranaguá que clamava por isso”, afirma.

Representando a região de Alexandra e das colônias, o vereador Wilson Pereira Carvalho destacou os avanços em segurança. “Vai ter câmeras dentro do ônibus, tomadas para carregamento de celulares e muito mais segurança para mulheres, crianças e todos os passageiros”.

Já o vereador Edilson Caetano ressaltou a parceria entre Executivo e Legislativo. “A população de Paranaguá sem dúvida nenhuma vai ficar muito feliz com essa conquista através do mandato do nosso prefeito Adriano Ramos com parceria da Câmara Municipal.”

Jovem busólogo participa da vistoria

O estudante Samuel Freitas Siqueira Passos, de 13 anos, morador do bairro Porto Seguro e apaixonado por ônibus, foi convidado pelo prefeito e pela vice-prefeita para acompanhar a vistoria da nova frota.

“Estudo no Colégio Estadual Porto Seguro, sempre fui fascinado por ônibus. Participar a convite do prefeito é algo muito especial, porque estou tendo um reconhecimento que nunca imaginei. Valeu muito a pena viver essa experiência.”

Fonte: PMP / jornalista: Edye Venancio