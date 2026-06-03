Prefeitura de Paranaguá articula com Ministério das Cidades e SPU para ampliar regularização fundiária

Expectativa é que, nos próximos meses, mais de 600 famílias dos bairros Jardim Iguaçu e Vila Marinho recebam seus títulos de propriedade de forma gratuita

Fotos: Divulgação PMP

A Prefeitura de Paranaguá esteve representada em Brasília, nos dias 27 e 28 de maio, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Habitação (Sedehab), para uma série de reuniões com o objetivo de fortalecer as ações de regularização fundiária no município e ampliar o acesso de moradores à documentação definitiva dos seus imóveis.

A secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Habitação, Leonice Lacerda, esteve no Ministério das Cidades, onde se reuniu com o coordenador-geral de Regularização Fundiária, Samuel Cardoso. Durante o encontro, foram discutidas estratégias para ampliar os programas de regularização fundiária em Paranaguá e garantir recursos federais destinados à emissão de títulos de propriedade para famílias residentes nos bairros Jardim Iguaçu e Vila Marinho, Jardim Primavera, Vila do Povo e Ilha dos Valadares.

A agenda também ocorreu na Secretaria do Patrimônio da União (SPU). Na ocasião, segundo a secretária, foram protocoladas documentações relacionadas aos processos de regularização das áreas já contempladas pelo programa, além da solicitação para inclusão de novas áreas que poderão ser beneficiadas em futuras etapas dos projetos de regularização fundiária. A superintendente da Sedehab, Agatha Louisie Frederico, também acompanhou os compromissos institucionais na capital federal.

“A regularização fundiária vai muito além da entrega de documentos. Ela transforma vidas, fortalece comunidades e contribui para o desenvolvimento urbano sustentável, reafirmando o compromisso da gestão municipal com uma Paranaguá mais justa, organizada e com oportunidades para todos”, destaca a secretária.

Entre os principais avanços em Paranaguá se destacam os processos em andamento nos bairros Jardim Iguaçu e Vila Marinho, Jardim Primavera, Vila do Povo e Ilha dos Valadares, além da articulação junto ao Ministério das Cidades e à SPU para viabilizar a regularização de áreas pertencentes à União.

Estado – “Também merece destaque o avanço do Programa Escrituração Direta da Cohapar, desenvolvido por meio da parceria entre o Município e o Governo do Estado, e, em breve, será anunciado o número de imóveis que serão contemplados”, enfatiza a secretária Leonice Lacerda.

A expectativa é que, nos próximos meses, mais de 600 famílias dos bairros Jardim Iguaçu e Vila Marinho recebam seus títulos de propriedade de forma totalmente gratuita.

Fonte: PMP / jornalista: Aline Benvenutti