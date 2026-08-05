Prefeitura de Paranaguá coloca ‘Médicos na Praça’ em mutirão de especialidades neste mês de agosto

Consultas médicas acontecerão de 10 a 31 na Praça de Eventos com chamamento pela Central de Regulação seguindo a fila de espera já cadastrada

Foto: Wilson Leandro PMP

Com o compromisso de ampliar o acesso da população aos atendimentos especializados, a Prefeitura de Paranaguá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizará entre os dias 10 e 31 de agosto o projeto ‘Médicos na Praça’, um mutirão de consultas médicas que acontecerá na Praça de Eventos.

A iniciativa reunirá profissionais de diferentes especialidades para atender pacientes previamente encaminhados pela rede municipal de saúde, contribuindo para a redução da fila de espera e oferecendo mais agilidade no acesso aos serviços especializados.

Durante o período do mutirão, a população contará com atendimentos nas especialidades de neurologia, otorrinolaringologia, cardiologia, ortopedia e cirurgia vascular.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Dr. Daniel Fangueiro, os atendimentos seguirão prioritariamente a fila de espera organizada pela Central de Regulação do Município em conjunto com as equipes de saúde.

“Os pacientes serão chamados conforme a fila de espera de cada especialidade. Por isso, é fundamental que a população mantenha o cadastro atualizado na Unidade Básica de Saúde, com telefone e endereço válidos. Será a equipe da Regulação que entrará em contato para informar a data, o horário e o especialista responsável pelo atendimento no Médicos na Praça. Muitas pessoas perguntam há quanto tempo estão aguardando na fila, e este é justamente o momento em que a Regulação fará o agendamento dos pacientes que serão atendidos no mutirão”, explicou o secretário.

Alto índice de faltas

Outro ponto destacado pelo secretário é o elevado número de pacientes que deixam de comparecer às consultas agendadas. Segundo ele, o índice de absenteísmo chega a 70% em alguns mutirões, comprometendo o atendimento de quem aguarda na fila.

“Temos registrado situações em que marcamos 40 consultas e apenas 15 pacientes comparecem. Isso representa um desperdício de vagas e impede que outras pessoas sejam atendidas. Por isso, pedimos o comprometimento da população para comparecer na data e horário marcados”, ressaltou.

O secretário de Saúde reforça que os pacientes que não comparecerem à consulta, sem justificativa prevista nos protocolos da Secretaria Municipal de Saúde, serão retirados da fila de espera, sendo necessário reiniciar o processo de encaminhamento pela Unidade Básica de Saúde, caso ainda haja indicação médica para o atendimento especializado.

“A Prefeitura está fazendo um grande esforço para trazer especialistas até Paranaguá, oferecendo atendimento em um local de fácil acesso e ampliando a capacidade de consultas. Precisamos que cada vaga seja aproveitada. Quem faltar sem justificativa perderá a vaga e será excluído da fila, garantindo que o atendimento chegue a quem realmente está aguardando e comparece quando chamado”, enfatizou o secretário.

O projeto reforça o compromisso da Administração Municipal em fortalecer a assistência à saúde, aproximando os serviços da comunidade e promovendo um atendimento mais humanizado, eficiente e acessível.

Fonte: PMP / jornalista: Luciane Chiarelli/