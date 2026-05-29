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Prefeitura de Paranaguá conclui mais dois cursos de capacitação para mulheres de comunidades pesqueiras

Redação

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Ação do projeto “Elas por Elas” atendeu moradoras da Ilha de Eufrasina, Amparo e Europinha com oficinas de artesanato e produção de itens de limpeza

Fotos: Fernanda Alves / PMP

A Prefeitura de Paranaguá concluiu, na última quinta-feira (28), dois cursos de capacitação direcionados a mulheres das comunidades pesqueiras de Ilha de Eufrasina, Amparo e Europinha. As formações integraram as oficinas de artesanato em fibra de bananeira e de produção de produtos de limpeza.

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A iniciativa faz parte do projeto “Elas por Elas”, desenvolvido pela Secretaria da Mulher, Desenvolvimento Social e Igualdade Racial (Semdir) por meio do Ponto de Atendimento à Mulher (PAM). O programa tem como objetivo fomentar o empreendedorismo feminino, a geração de renda e a inclusão produtiva em comunidades tradicionais do município.

Parceria com a Marinha

Foto: Fernanda Alves / PMP
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O curso focado no artesanato em fibra de bananeira foi executado em parceria com o Projeto Mulheres de Fibra, que ensinou técnicas de reaproveitamento da matéria-prima para a confecção de peças sustentáveis. A atividade recebeu o apoio da Marinha do Brasil, por meio do Projeto Marinha Itinerante, para o suporte logístico e atendimento às moradoras da região insular.

De acordo com a secretária da Semdir, Carolina Miranda, a formação representa um importante avanço no fortalecimento das mulheres da região.

“Essa formação é de extrema relevância, pois possibilita o compartilhamento de aprendizados, a troca de experiências, a inclusão produtiva e o estímulo ao empreendedorismo feminino, para que essas mulheres possam romper ciclos de vulnerabilidade. Além disso, promove o fortalecimento de vínculos entre elas, para que, juntas, possam somar esforços e impulsionar a transformação social que todos nós esperamos”, destacou.

Relatos

A diretora de Assistência às Famílias, Dirciane Ferreira Marques, também ressaltou a importância do projeto e agradeceu aos envolvidos.

“Em nome do PAM quero agradecer a todos os envolvidos que deram o seu apoio para que o Curso Mulheres de Fibra pudesse acontecer. Marinha do Brasil, professora Selma, as comunidades pesqueiras de Eufrasina, Amparo e Europinha. Minha equipe Jacqueline e Tainá. Foram momentos de conhecimento, de estreitar laços de amizade entre as comunidades, e de exemplo de superação e persistência. Tivemos uma aluna, Lenira Ferreira, com 80 anos de idade, provando a todos nós a importância de ter objetivos, sonhos e seguir sempre em frente. Fica aqui a minha gratidão e felicidade em ver que pudemos levar conhecimento e esperança de um futuro promissor a essas pessoas”.

A professora do curso de fibra de bananeira, Selma Alves Leite, destacou o envolvimento e dedicação das participantes durante toda a formação.

“É um projeto lindo, maravilhoso, que vai muito além do artesanato. Conhecer aquelas mulheres e a história de vida de cada uma delas foi algo muito especial. Todas se dedicaram de verdade, participaram de todas as aulas sem faltar a nenhuma. Isso é extremamente gratificante para nós, que somos artesãs”.

Uma das alunas, Zenair Viana Machado ressaltou a importância da iniciativa para a comunidade.

“Moro em Eufrasina praticamente desde que nasci. É um lugar maravilhoso, e todo mundo que vem aqui quer voltar. Tivemos a oportunidade de participar do curso da bananeira, e eu achei muito bom. Acredito que isso vai gerar uma renda a mais para as mulheres daqui”.

De acordo com a Semdir, o projeto “Elas por Elas” dará continuidade ao cronograma de capacitações em novas etapas. O calendário das próximas oficinas será publicado nos canais oficiais de comunicação da Prefeitura de Paranaguá.

Foto: Fernanda Alves / PMP

Fonte: PMP / jornalista: Andressa Urbick

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