Prefeitura de Paranaguá e Isulpar fortalecem parceria com projetos de requalificação urbana
Acadêmicos do curso de Arquitetura e Urbanismo apresentaram propostas para a Avenida Coronel José Lobo, com foco em acessibilidade, mobilidade, segurança e soluções sustentáveis para a cidade
A apresentação dos estudos desenvolvidos pelos alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo do Isulpar marcou mais uma etapa importante da parceria entre a instituição e a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão de Paranaguá. Os acadêmicos apresentaram propostas de requalificação da Avenida Coronel José Lobo, com foco em acessibilidade, segurança, mobilidade urbana e melhorias paisagísticas, incluindo soluções sustentáveis para amenizar os problemas de alagamento na região.
A iniciativa reforça a importância da integração entre o ensino acadêmico e o poder público. Para a professora Rita Abe, a parceria representa uma grande oportunidade para os estudantes. “Celebrar essa parceria com a Secretaria Municipal de Planejamento é uma oportunidade para os nossos alunos. A prefeitura tem os melhores técnicos para fornecer informações, orientar e avaliar os projetos, com a realidade do município, sendo possível futuramente replicar em diferentes áreas”, destacou.
A secretária municipal de Planejamento e Gestão, Vânia Foes, também ressaltou a relevância da aproximação entre a universidade e a administração pública. “A academia pode contribuir para solução de problemas reais e nós, enquanto poder público, estamos sempre abertos às contribuições dos estudantes e da comunidade!”, afirmou.
Durante a visita, os estudantes tiveram a oportunidade de expor seus projetos para os técnicos do município, promovendo uma rica troca de conhecimentos entre a academia e os profissionais que atuam diretamente na realidade urbana da cidade. A ação permitiu que os acadêmicos aplicassem, na prática, os conhecimentos adquiridos em sala de aula, aproximando-os das demandas reais da profissão.
Os alunos participantes, Gabrielly Muller, Thais de Lara Parente, Julia Sthefany Bonardo, Lívia Hohl Dias, Gabriela Antoniete são do 5º período do curso de Arquitetura e Urbanismo do Isulpar.
Para uma das alunas participantes, a experiência foi desafiadora e enriquecedora. “Apresentar o projeto para um público cheio de engenheiros e arquitetos experientes me deixou muito insegura. Não era só apresentar a ideia, mas traduzir o conceito para a realidade prática da profissão. Para mim, a pior parte foi apresentar. Receber as orientações e críticas foi muito mais fácil, porque me senti em uma aula e aprendi muito com tudo que os técnicos esclareceram sobre as apresentações. No fim das contas, foi uma experiência incrivelmente positiva. Tive a oportunidade de aprender com profissionais que estão no mercado há anos”, relatou.
A ação demonstra o compromisso entre a Prefeitura de Paranaguá e o Isulpar na construção de uma cidade mais inclusiva, segura e preparada para o futuro, unindo inovação, aprendizado e desenvolvimento urbano.
Uma Comissão da prefeitura com profissionais das áreas de Arquitetura, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal, Especialista em Trânsito irá analisar e unir todas as propostas numa só para entregar ao prefeito como contribuição da Academia.
Fonte: PMP / jornalista: Luciane Chiarelli