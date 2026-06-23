Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Prefeitura de Paranaguá e Sebrae promovem evento sobre empreendedorismo no artesanato

Redação

Publicidade

Ação presencial será realizada na Sala do Empreendedor com foco na orientação de artesãos locais para a gestão de negócios

Publicidade

A Prefeitura de Paranaguá, por meio da Sala do Empreendedor e em parceria com o Sebrae, realiza nesta sexta-feira (26) o evento presencial “Comece a Empreender no Artesanato”. O objetivo da ação é capacitar artesãos do município sobre os primeiros passos para a estruturação de negócios no setor artesanal.

A iniciativa é voltada a profissionais que buscam orientações práticas para a comercialização de seus produtos e para a gestão de suas atividades produtivas.

O evento é gratuito e as inscrições devem ser realizadas de forma antecipada pelo formulário eletrônico oficial disponibilizado pela organização.

  • Data: Sexta-feira, 26 de junho
  • Horário: Das 10h às 12h
  • Formato: Presencial
  • Local: Sala do Empreendedor
  • Endereço: Rua José Gomes, nº 320, João Gualberto – Paranaguá
  • Inscrições e informações adicionais: (41) 3721-1845
Redação
Leia também
Paranaguá

Horário estendido de UBSs amplia acesso à saúde em Paranaguá

Paranaguá

Instituto Peito Aberto celebra 13 anos de acolhimento e transformação na vida de mulheres com câncer de mama

Litoral

Atuação de Goura e Dartora asseguram transporte de barcos para professores das ilhas

Paranaguá

Escolas públicas de Paranaguá recebem o projeto Bibi Cricri – Bichos e Crianças – 2ª Edição

Paranaguá

IFPR e Prefeitura de Paranaguá oferecem curso gratuito de Cuidador de Idosos

Chamada

Universidades estaduais abrem 360 vagas em cursos de aperfeiçoamento profissional, 90 no Litoral