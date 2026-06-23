Prefeitura de Paranaguá e Sebrae promovem evento sobre empreendedorismo no artesanato
Ação presencial será realizada na Sala do Empreendedor com foco na orientação de artesãos locais para a gestão de negócios
A Prefeitura de Paranaguá, por meio da Sala do Empreendedor e em parceria com o Sebrae, realiza nesta sexta-feira (26) o evento presencial “Comece a Empreender no Artesanato”. O objetivo da ação é capacitar artesãos do município sobre os primeiros passos para a estruturação de negócios no setor artesanal.
A iniciativa é voltada a profissionais que buscam orientações práticas para a comercialização de seus produtos e para a gestão de suas atividades produtivas.
O evento é gratuito e as inscrições devem ser realizadas de forma antecipada pelo formulário eletrônico oficial disponibilizado pela organização.
- Data: Sexta-feira, 26 de junho
- Horário: Das 10h às 12h
- Formato: Presencial
- Local: Sala do Empreendedor
- Endereço: Rua José Gomes, nº 320, João Gualberto – Paranaguá
- Inscrições e informações adicionais: (41) 3721-1845