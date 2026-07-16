Prefeitura de Paranaguá e Unespar fortalecem parceria para implantação do curso de Enfermagem

Reunião discutiu a estrutura necessária para o novo curso, previsto para começar em 2027, e reforçou o trabalho conjunto entre as instituições

Fotos: Wilson Leandro / PMP

Em reunião realizada entre representantes da Prefeitura de Paranaguá e da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), foram discutidas as ações necessárias para a implantação do curso de graduação em Enfermagem, previsto para começar em 2027, fortalecendo a parceria entre as instituições para viabilizar essa conquista para a região.

Participaram do encontro o prefeito Adriano Ramos, a vice-prefeita Fabiana Parro, o deputado federal Felipe Francischini, o vereador de Paranaguá, Wellington Frandji, o diretor-geral do campus de Paranaguá da Unespar, Moacir Dalla Palma e o vice-diretor do campus, Luís Fernando Roveda, além de demais representantes envolvidos no projeto.

Durante a reunião, foram debatidas alternativas para a estrutura que atenderá o curso, incluindo um espaço adequado para a implantação dos laboratórios. A prefeitura reafirmou o apoio à universidade nessa etapa, ampliando as condições para que o curso seja implantado no município.

O prefeito Adriano Ramos destacou que a implantação da graduação é resultado do trabalho conjunto entre diferentes instituições e reafirmou o compromisso da administração municipal em colaborar com a universidade. “É uma conquista construída por muitas pessoas e fruto da parceria entre a Unespar e a prefeitura. Assim como colaboramos com a Casa Dacheux, vamos contribuir para que a universidade tenha um espaço adequado para os laboratórios, oferecendo estrutura para a formação desses futuros profissionais”, enfatiza.

O prefeito também agradeceu ao Governo do Estado pelo apoio à iniciativa. “Quero agradecer especialmente ao governador Ratinho Junior pela sensibilidade e pelo olhar voltado ao Litoral, criando essa oportunidade para que mais pessoas possam se formar na área da saúde”, disse o prefeito.

Para o diretor-geral do campus de Paranaguá da Unespar, professor doutor Moacir Dalla Palma, o curso atende a uma demanda histórica da região e contribuirá para a formação de profissionais que poderão atuar no próprio Litoral. “Será o primeiro curso superior da área da saúde do Litoral do Paraná. Além de formar profissionais em uma universidade pública e de qualidade, aumenta as chances de que esses profissionais permaneçam na região após a graduação, contribuindo para suprir a necessidade existente de profissionais da saúde.”

A previsão é que a primeira turma inicie as aulas em 2027, com oferta de 30 vagas anuais em período integral. A implantação do curso permitirá que estudantes de Paranaguá e dos demais municípios do Litoral tenham acesso à graduação em Enfermagem em uma universidade pública sem precisar se deslocar para outras cidades. Além de ampliar as oportunidades de formação, a iniciativa contribuirá para qualificar profissionais que poderão atuar na própria região.

Fonte: PMP / jornalista: Juliane Rocha