Prefeitura de Paranaguá entrega ônibus novos e amplia acesso ao transporte coletivo na Ilha dos Valadares

Ampliação do itinerário atende uma antiga reivindicação da comunidade, e dois dos 40 novos ônibus da frota municipal passam a operar na região com mais conforto, segurança e tecnologia

Fotos: Silvia Costa PMP

A modernização do transporte coletivo chegou à Ilha dos Valadares nesta quinta-feira (30). A Prefeitura de Paranaguá entregou um ônibus zero quilômetro e ampliou a linha que atende a região, estendendo o serviço a novos bairros e ruas e atendendo uma antiga reivindicação dos moradores.

A solenidade foi realizada na Praça Cyro Abalém, na Ilha dos Valadares, e integrou a programação oficial dos 378 anos de Paranaguá. Com a ampliação da linha, dois dos 40 novos ônibus da frota municipal passam a operar na região, oferecendo o mesmo padrão de qualidade dos demais veículos que circulam pela cidade.

Os veículos contam com ar-condicionado, Wi-Fi, câmeras de segurança integradas à Muralha Digital, tomadas USB para recarga de celulares, acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida e sistema de monitoramento em tempo real, garantindo mais conforto, segurança e tecnologia aos passageiros.

O evento contou com a presença do prefeito Adriano Ramos, secretários municipais, da vereadora Lena da Farmácia, representantes da concessionária responsável pelo transporte coletivo, servidores municipais e moradores da comunidade.

Durante a cerimônia, o prefeito Adriano Ramos destacou que a ampliação da linha representa mais um avanço na modernização do transporte público de Paranaguá. “Estamos levando para a Ilha dos Valadares o mesmo padrão de qualidade da nova frota, com tecnologia, acessibilidade e segurança, ampliando o atendimento e garantindo mais dignidade para quem utiliza o transporte coletivo”, afirmou o prefeito.

A nova rota passa a atender toda a extensão da Ilha dos Valadares, incluindo o bairro Itiberê, o trecho final do Sete de Setembro e ruas que anteriormente não eram contempladas pelo transporte coletivo. Pela primeira vez, a linha também faz integração com o bairro Ponta do Caju, facilitando o deslocamento de estudantes, trabalhadores e moradores que utilizam equipamentos públicos e serviços da região.

O secretário regional da Ilha dos Valadares, Leandro Ribeiro de Oliveira, ressaltou que a ampliação do itinerário atende uma demanda histórica da comunidade.

“A nova linha amplia o acesso ao transporte coletivo e garante atendimento a regiões da Ilha que antes não contavam com esse serviço. É uma melhoria importante para milhares de moradores”, destacou.

O secretário municipal de Serviços Urbanos, Anderson Barbosa, afirmou que a nova rota fortalece a integração entre a Ilha dos Valadares e a Ponta do Caju.

“Essa ampliação atende uma reivindicação antiga da população e cria uma ligação inédita com a Ponta do Caju, beneficiando moradores, estudantes e trabalhadores da região”, disse o secretário.

Segundo o representante da concessionária, Marcelo Chamberlain, gerente da Viação Rocio em Paranaguá, o ônibus que passa a atender a Ilha dos Valadares foi desenvolvido para operar nas características viárias da região, mantendo o mesmo padrão tecnológico e de conforto dos demais veículos da nova frota. “Esse ônibus foi projetado para a realidade da Ilha dos Valadares, com mais capacidade, acessibilidade, suspensão a ar para maior conforto e os mesmos recursos tecnológicos dos novos ônibus da frota municipal”, explicou.

A secretária municipal de Fiscalização das Concessões e Contratos, Isabele Figueira Campos, destacou que a renovação da frota é resultado de um trabalho técnico conduzido durante o processo de prorrogação do contrato de concessão do transporte coletivo. “A renovação da frota representa mais tecnologia, qualidade e respeito com a população, garantindo que a Ilha dos Valadares também seja contemplada com um transporte moderno e seguro”, afirmou.

A vereadora Gisleine do Nascimento Bento Silva, conhecida como Lena da Farmácia, destacou a importância da ampliação da linha para a rotina dos moradores da Ilha dos Valadares. “Hoje é um dia muito especial para a nossa comunidade. Esse novo ônibus representa mais conforto, segurança e dignidade para quem utiliza o transporte coletivo todos os dias. A ampliação da linha facilita o deslocamento de moradores que precisam trabalhar, estudar, cuidar da saúde e realizar suas atividades”, afirmou.

Para quem depende do transporte coletivo, a mudança representa mais praticidade e qualidade no dia a dia. O moradora Heloise Moraes aprovou a ampliação do itinerário. “Essa nova linha vai beneficiar muita gente, porque chega a bairros e ruas que antes não tinham ônibus. O veículo é mais confortável, seguro e moderno, e isso faz diferença para quem usa o transporte todos os dias”, disse.

A moradora Iara Perez comemorou a chegada do novo ônibus e destacou a importância da melhoria para a comunidade da Ilha dos Valadares. “Meu coração está muito feliz. Quero agradecer por essa conquista para a nossa Ilha. É muito importante ver um ônibus novo, moderno e com mais qualidade chegando para atender os moradores”, afirmou.

A passageira Flor França participou do primeiro trajeto realizado com o novo ônibus e aprovou a mudança. “Entrei no ônibus novo e a diferença é muito grande. É mais confortável, climatizado e transmite mais segurança. Fiquei muito feliz em participar desse primeiro trajeto”, afirmou.

Ao final da solenidade, foi realizada a troca simbólica do ônibus que atendia a linha pelo novo veículo, marcando oficialmente o início da operação ampliada do itinerário. O primeiro trajeto contou com passageiros que já utilizavam o serviço, além do prefeito Adriano Ramos, secretários municipais e da vereadora Lena da Farmácia, em um ato que simbolizou a chegada da nova estrutura de transporte para a comunidade.

Com a ampliação da linha e a entrada em operação de dois dos 40 novos ônibus da frota municipal, a Prefeitura de Paranaguá fortalece a mobilidade urbana, amplia o acesso ao transporte público e oferece mais conforto, segurança e integração aos moradores da Ilha dos Valadares.

Adriano Ramos: “Mais dignidade para quem utiliza o transporte coletivo”

Fonte: PMP / jornalista: Juliane Rocha