Prefeitura de Paranaguá faz entrega oficial da nova frota do transporte coletivo

Evento será realizado nesta terça-feira, em frente à Estação Ferroviária, como parte das comemorações dos 378 anos da cidade

Foto: Silvia Costa / PMP

A Prefeitura de Paranaguá convidou a população para participar da cerimônia de entrega oficial da nova frota do transporte coletivo, que será realizada nesta terça-feira, dia 28, às 17h, em frente à Estação Ferroviária. O evento marca a apresentação dos 40 novos ônibus, que passam a integrar o sistema de transporte público do município, ampliando o conforto, a acessibilidade e a tecnologia oferecidos aos usuários.

Os novos veículos representam a renovação de mais de 80% da frota e contam com ar-condicionado, Wi-Fi, pontos para carregamento de celulares, câmeras de monitoramento integradas à Muralha Digital, elevador para acessibilidade e outros recursos voltados à segurança e à comodidade dos passageiros.

Após a conclusão dos procedimentos técnicos e administrativos, os ônibus começam a entrar em operação gradativamente.

O prefeito Adriano Ramos convidou os moradores a participarem da cerimônia. “Será uma satisfação receber a população neste momento importante para a cidade. O tempo das latas velhas, acabou. A presença de cada morador fortalece esse compromisso coletivo com Paranaguá e esse novo tempo. Agradeço a confiança de todos e seguimos trabalhando, com dedicação, para que outras demandas da população também possam ser concretizadas”, afirmou.

Entrega oficial da nova frota do transporte coletivo

Data: terça-feira, 28 de julho

Horário: 17 horas

Local: em frente à Estação Ferroviária de Paranaguá

Fonte: PMP / jornalista: Sandro Martins