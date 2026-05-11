Prefeitura de Paranaguá fortalece segurança pública com investimentos históricos e mais de 2,7 mil atendimentos no primeiro quadrimestre de 2026

80% das ocorrências registradas tem participação do COI (Centro de Operações e Inteligência), onde funciona a Muralha Digital, que monitora a cidade

Fotos: Silvia Costa, Moyses Zanardo e Wilson Leandro / PMP

A Prefeitura de Paranaguá intensificou nos quatro primeiros meses de 2026, uma série de investimentos e ações estratégicas voltadas à segurança pública, consolidando um dos maiores pacotes de modernização e investimentos já realizados no município.

Publicidade

Além disso, os números operacionais da Guarda Civil Municipal demonstram a intensidade da atuação da corporação no mesmo período. De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança (Semseg), foram registrados 2.791 boletins de ocorrência entre janeiro e abril e 143 ações da Patrulha Maria da Penha.

Publicidade

Muralha Digital e investimentos

De acordo com a Secretaria de Segurança, 80% das ocorrências tem participação do COI (Centro de Operações e Inteligência), onde funciona a Muralha Digital.

Nesse mesmo período do ano, a atuação integrada da Secretaria Municipal de Segurança, da Guarda Civil Municipal (GCM), da Superintendência de Trânsito e das forças de segurança parceiras, resultou em ampliação do patrulhamento, reforço tecnológico, novos equipamentos e aumento da capacidade de atendimento à população.

A atual administração municipal investiu significativamente em segurança pública, contemplando a aquisição de 22 novas viaturas, armamentos (efetivando a Guarda Municipal em 100% armada), equipamentos operacionais, implantação da Muralha Digital com 659 câmeras e fortalecimento da estrutura da Guarda Civil Municipal. O sistema possui tecnologia de leitura de placas, reconhecimento de padrões e monitoramento em tempo real, funcionando de forma integrada às forças policiais e aos órgãos de segurança pública.

O secretário municipal de Segurança, Francisco Nóbrega, destacou que os resultados alcançados no primeiro quadrimestre refletem o compromisso com a proteção da população e a modernização da estrutura pública.

“A segurança pública de Paranaguá vive um novo momento. Estamos realizando investimentos históricos em tecnologia, estrutura, monitoramento e valorização das equipes. O objetivo é garantir uma cidade cada vez mais segura, preparada e eficiente no atendimento à população. Os números de atendimentos mostram a efetividade e o trabalho dos nossos agentes de segurança”, destacou o secretário.

Mobilidade Urbana e Trânsito

A atuação da Secretaria de Segurança também avançou na área de mobilidade urbana e atendimento à população. De acordo com a Paranaguá Mobilidade, foram 1.516 atendimentos realizados e 432 ocorrências de panes veiculares atendidas, de janeiro a abril.

Neste período, foi lançado o aplicativo Paranaguá Mobilidade, ferramenta gratuita que permite ao cidadão solicitar atendimento em ocorrências de trânsito no perímetro do município diretamente pelo celular. O sistema oferece suporte 24 horas, acompanhamento em tempo real das ocorrências e acionamento rápido das equipes responsáveis. Só em

Ocorrências registradas no primeiro quadrimestre

De acordo com o Relatório Quadrimestral da Guarda Civil Municipal de Paranaguá para o período de janeiro a abril de 2026, os atendimentos e ações realizados pela corporação, são os seguintes:

Boletins de ocorrências: 2.791

Patrulha Ambiental: 178 ações

Patrulha Maria da Penha: 143 ações

Apoio a outros órgãos/instituições: 142

Patrulha Marítima: 97 ações

Perturbação de sossego: 77

Academia de Formação: 51 alunos

Assistência à pessoa: 38

Ações de Educação para o Trânsito: 33 ações

Departamento Anti Drogas: 19 ações

Prisões por furto/roubo: 17

Mandado de prisão: 12

Encaminhamentos a DP por crimes contra pessoas: 12

Prisões por tráfico de entorpecentes: 8

Veículos recuperados: 6

Vias de fato: 5

Veículos recolhidos: 3

Fonte: PMP / jornalista: Aline Benvenutti