Prefeitura de Paranaguá prepara inauguração de Centro da Juventude, obra que ficou parada por muitos anos

O prefeito Adriano Ramos e secretários municipais vistoriam estrutura que reunirá ações de seis secretarias e oferecerá atividades de esporte, cultura, capacitação, inclusão e assistência social para a população

Fotos: Moyses Zanardo / PMP

O prefeito de Paranaguá, Adriano Ramos, acompanhado da secretária municipal da Mulher, Desenvolvimento Social e Igualdade Racial, Carolina de Miranda Evangelista Lourenço; do secretário municipal interino de Esportes e Juventude, Arnoldo Lourenço Alves, do secretário municipal de Inclusão, Halleson Ricardo Stieglitz; do secretário municipal de Cultura e Turismo, José Reis de Freitas Neto; e do secretário municipal do Trabalho e Inovação, Cleverson dos Santos Ferreira, realizou uma vistoria técnica nas instalações do Centro da Juventude, localizado na Vila dos Comerciários.

A obra foi executada pelo Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Social e Família, e será administrada em parceria com a Prefeitura de Paranaguá. O espaço está em fase final de preparação para ser entregue à população durante as comemorações do aniversário do município.

Segundo o prefeito Adriano Ramos, seis secretarias municipais atuarão de forma integrada no novo equipamento público. “Uma parceria do município com o Governo do Estado, onde nós recebemos as chaves do Centro da Juventude e seis secretarias municipais estão envolvidas em toda a montagem do mobiliário, do auditório, da climatização, da sala de informática, de videogame, telão, a sala inclusiva. O Centro da Juventude vai ser esse espaço que vai ser oferecido não somente à nossa juventude, mas também atividades para nossas crianças, porque não os nossos idosos. A gente poder proporcionar atividades importantes para o desenvolvimento”, destaca.

O prefeito destacou ainda o apoio do Governo do Estado para a conclusão da obra. “O governador Ratinho Júnior sempre está muito atento às questões de Paranaguá, do Litoral. E ele, depois de conseguir destravar esse embrolho jurídico, que tinha no Centro da Juventude pela empresa há muitos anos ter abandonado a obra, ele consegue entregar a Paranaguá, que é um baita presente, que nós vamos entregar à população agora no mês de aniversário”, destaca.

De acordo com Adriano Ramos, o Centro da Juventude reunirá ações voltadas à capacitação profissional, atividades esportivas, culturais, inclusão social e atendimento à comunidade. “Como eu falei, são seis secretarias: Secretaria de Esporte, Secretaria de Educação, Secretaria do Trabalho para Capacitação, Secretaria de Inclusão, Secretaria de Cultura para Atividades Culturais e Secretaria da Mulher. Então são seis secretarias que vão trabalhar aqui, nós vamos ter atividades, um cronograma de atividades diárias para poder atender todas as faixas etárias e poder proporcionar capacitação, entretenimento, esporte, saúde para todas as pessoas da nossa cidade”, afirma.

Para o prefeito, acompanhar a conclusão do projeto representa uma conquista importante para o município. “Para mim, é uma realização. Como político em Paranaguá é uma realização porque quando você entrega, quando você organiza, quando você planeja, quando você vê as atividades acontecendo, aquilo saindo realmente daquilo que você planejou, da ideia vai para o papel, do papel vai para a execução, da execução, se transforma em benefício e deixa a gente muito satisfeito, muito feliz.”

A secretária municipal da Mulher, Desenvolvimento Social e Igualdade Racial, Carolina de Miranda Evangelista Lourenço, ressaltou o papel transformador do novo espaço para os jovens. “É uma satisfação imensa. A gente está, nesse momento, organizando a inauguração do Centro da Juventude, esse espaço que é uma potência para a juventude de Paranaguá, é um espaço em que nós ofertaremos inúmeros serviços que possibilitarão a saída dos nossos jovens da rua, construção de novas projeções para o futuro. Então a gente espera que esse equipamento possa servir de transformação para a nossa juventude parnanguara e que eles utilizem, porque esse espaço é deles, foi pensado com muito carinho para eles. Termos a inauguração é uma luta histórica também da juventude pela garantia dos seus direitos, então a gente tem uma alegria imensa, uma satisfação muito grande em estarmos aqui hoje conversando, ajustando os últimos detalhes para nossa inauguração. E a nossa secretaria terá como serviço atendimento social, orientação psicossocial, encaminhamentos para os benefícios socioassistenciais, faremos também o gerenciamento da Bolsa Agente da Cidadania, então vai ter um espaço muito positivo, muito bacana para a nossa juventude utilizar”, explica.

O secretário municipal de Inclusão, Halleson Ricardo Stieglitz, destacou a importância da entrega para os bairros da região sul. “Um momento muito importante para a nossa cidade aqui, para a região sul, principalmente, região do Parque São João, Vila Divineia, Parque Agari, pega toda uma região aqui de um imóvel amplo, grande, de qualidade, mas que passou aí muitos e muitos anos abandonado. E hoje a gente está visitando aqui, vendo um imóvel estruturado, bem planejado, realmente, para ser utilizado pela juventude, para ser utilizado por esporte, para cultura, para lazer. Isso daí não tem preço, tirar um projeto desse do papel e isso acontecer na nossa gestão aqui no ano de 2026, isso vem como um grande presente para nós e um presente para toda a comunidade aqui do entorno.”

Ele acrescentou que a Secretaria de Inclusão desenvolverá ações permanentes no local. “Com certeza, esse espaço aqui será ocupado por diversas secretarias, diversos equipamentos da Prefeitura Municipal de Paranaguá e com certeza a inclusão será uma delas, com diversas atividades, atendimentos. Estamos nessa fase de vistoria, de inauguração, mas aqui também vai ser centralizado e vai ser visto como um espaço de acolhimento e de inclusão”, afirma.

O secretário municipal interino de Esportes e Juventude, Arnoldo Lourenço Alves (Neto Lourenço), enfatizou a descentralização das ações esportivas. “Muito bom esse espaço do Centro da Juventude aqui, mais um presente para o pessoal da região sul, e essa parceria do Governo do Estado junto com o município é muito bacana, e entra naquela frase que sempre o prefeito nos cobra da Secretaria de Esporte, de descentralizar o esporte, tirar um pouco do centro, jogar para a região sul. Isso é muito bacana, muito legal, e estamos muito empolgados para a inauguração, porque vai ser uma festa linda e é uma festa para a população.”

Já o secretário municipal do Trabalho e Inovação, Cleverson dos Santos Ferreira, afirmou que o Centro da Juventude será um importante polo para geração de oportunidades. “Por determinação do prefeito Adriano Ramos, a Secretaria de Trabalho e Inovação vai intensificar os feirões de emprego e levar mais vagas para a população. Também vamos abrir novas capacitações gratuitas e de qualidade para os jovens. O foco é um só: aproximar as políticas públicas do cidadão”, afirma.

Fonte: PMP / jornalista: Edye Venancio