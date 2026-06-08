Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Prefeitura de Pontal apresenta resultados ambientais da obra na orla

Redação

Publicidade

A comunidade foi convidada a conhecer os resultados ambientais da obra de requalificação da orla de Praia de Leste

A Prefeitura de Pontal do Paraná realiza nesta quarta-feira (10) a 1ª Apresentação Pública dos Resultados Ambientais da Obra de Requalificação da Orla de Praia de Leste, a partir das 18h, no Mini Auditório Primavera.

Durante o encontro, serão apresentados os dados do monitoramento ambiental realizado ao longo da obra, incluindo informações sobre os meios físico e biótico, além das ações de prevenção e mitigação adotadas durante a execução dos trabalhos.

“A participação da população é fundamental para acompanhar as informações relacionadas ao empreendimento, conhecer os resultados obtidos e esclarecer dúvidas junto às equipes responsáveis pelo monitoramento ambiental”, afirma o convite para o evento.

📅 Data: 10 de junho (quarta-feira)

⏰ Horário: 18h

📍 Local: Mini Auditório Primavera

Redação
Leia também
Pontal do Paraná

Comunidades pesqueiras de Shangri-lá e Carmery em recebem trator de emenda de Anibelli Neto

Pontal do Paraná

Primeiro dia do 13º Encontro de Motociclistas Pontal Motors reúne grande público e muito rock

Pontal do Paraná

Feirão Imobiliário marca novo cenário de investimentos em Pontal do Paraná

Pontal do Paraná

Prefeitura de Pontal entrega ônibus escolar e equipamentos para as escolas

Pontal do Paraná

Feirão Imobiliário de Pontal do Paraná reúne cerca de 2 mil imóveis a partir de quinta-feira

Pontal do Paraná

Caminhada na praia reúne mais de 200 participantes em Pontal do Paraná