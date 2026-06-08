Prefeitura de Pontal apresenta resultados ambientais da obra na orla

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A comunidade foi convidada a conhecer os resultados ambientais da obra de requalificação da orla de Praia de Leste

A Prefeitura de Pontal do Paraná realiza nesta quarta-feira (10) a 1ª Apresentação Pública dos Resultados Ambientais da Obra de Requalificação da Orla de Praia de Leste, a partir das 18h, no Mini Auditório Primavera.

Durante o encontro, serão apresentados os dados do monitoramento ambiental realizado ao longo da obra, incluindo informações sobre os meios físico e biótico, além das ações de prevenção e mitigação adotadas durante a execução dos trabalhos.

“A participação da população é fundamental para acompanhar as informações relacionadas ao empreendimento, conhecer os resultados obtidos e esclarecer dúvidas junto às equipes responsáveis pelo monitoramento ambiental”, afirma o convite para o evento.

Data: 10 de junho (quarta-feira)

Horário: 18h

Local: Mini Auditório Primavera