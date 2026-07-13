Prefeitura de Pontal do Paraná e Copel alinham ações para levar rede elétrica ao Monções II

O prefeito Rudão Gimenes destaca que a implantação da rede elétrica no Monções II representa uma demanda importante da comunidade

Foto: PMPR

A Prefeitura de Pontal do Paraná realizou, na última quinta-feira (9), uma reunião no gabinete do prefeito Rudão Gimenes para tratar do avanço das ações voltadas à implantação da infraestrutura elétrica no Monções II. O encontro contou com a participação do prefeito, que acompanhou as discussões juntamente com representantes da Copel e da equipe técnica do Município.

O encontro teve como objetivo alinhar informações, discutir os aspectos técnicos e administrativos da implantação da extensão da rede elétrica e ampliar o trabalho conjunto entre o Município e a Copel, buscando soluções para dar início ao atendimento da região. A iniciativa representa mais um passo para ampliar a infraestrutura local e proporcionar melhores condições de vida aos moradores.

Rudão destaca que a implantação da rede elétrica no Monções II representa uma demanda importante da comunidade. “Estamos trabalhando em conjunto com a Copel para que esse projeto avance e leve mais infraestrutura e qualidade de vida aos moradores”, afirmou.

Após a reunião, representantes da Prefeitura e da Copel realizaram uma visita técnica ao Monções II. Durante a inspeção, os técnicos da companhia, acompanhados pelo secretário municipal de Habitação e Assuntos Fundiários, Guilherme Emanuel Fernandes da Conceição, analisaram as características da área e discutiram alternativas para a implantação das extensões da rede elétrica.

A Administração Municipal segue acompanhando todas as etapas necessárias para a viabilização do projeto, mantendo diálogo permanente com os órgãos competentes e trabalhando de forma planejada para que as ações avancem conforme os procedimentos técnicos e administrativos.

A implantação da rede elétrica no Monções II representa um importante avanço para a infraestrutura da região, contribuindo para oferecer mais dignidade, segurança e qualidade de vida às famílias que vivem no local.

Também participaram da reunião o supervisor de Projetos e Obras Leste da Copel, Alceo Lenartowicz; o analista de Relacionamento e Experiência do Cliente Poder Público Litoral da Copel, Luiz Marcelo Teixeira; e o gerente da Agência Base de Serviços de Campo de Matinhos da Copel, Adriano Nunes Motter.