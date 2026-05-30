Prefeitura de Pontal do Paraná e Paraná Esporte preparam grandes eventos no inverno

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Reunião no gabinete do prefeito Rudão Gimenes definiu detalhes da programação do Festival de Inverno, Jogos de Aventura e Natureza e outras ações esportivas

Foto: Clóvis Santos / PMPPR

A Prefeitura de Pontal do Paraná realizou, nesta quinta-feira (28), uma reunião no gabinete do prefeito Rudão Gimenes com representantes da Paraná Esporte para tratar dos próximos eventos esportivos e de lazer que serão promovidos no município durante a temporada de inverno.

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Entre os temas discutidos estiveram o Verão Maior Paraná, os Jogos de Aventura e Natureza (JAN), o Festival de Inverno e o JIIDO – Série Especial.

A programação do Festival de Inverno e dos Jogos de Aventura e Natureza acontecerá entre os dias 10 e 30 de julho em todo o Litoral paranaense.

Pontal do Paraná sediará a abertura oficial da programação com o Festival da Família, marcado para o dia 12 de julho.

O evento reunirá atividades esportivas, recreativas e culturais voltadas às famílias, moradores e visitantes.

Participaram da reunião Tiago Campos, diretor de Inovação e Desenvolvimento do Esporte da Paraná Esporte; Mauro Cachel, coordenador do Verão Maior Paraná; Luis Henrique, coordenador do JAN; João Carlos Marcon, chefe do Escritório Regional do Litoral; além do assessor Rafael.

Segundo o prefeito Rudão Gimenes, a parceria entre o município e o Governo do Estado contribui para ampliar as opções de lazer, incentivar o turismo e movimentar a economia local durante o período de inverno em Pontal do Paraná.