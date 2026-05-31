Prefeitura de Pontal do Paraná e parceiros fortalecem proteção animal com distribuição de ração
Banco de Ração atende protetoras independentes e distribui até 45 kg de alimento por mês para cães e gatos resgatados
A Prefeitura de Pontal do Paraná está ampliando as ações de cuidado animal por meio do Banco de Ração, uma iniciativa que conecta o poder público à iniciativa privada para garantir alimento a cães e gatos resgatados.
O programa, que faz parte da Política Municipal de Proteção Animal, foi instituído a partir da Lei Municipal nº 2.317, em 19 de maio de 2022. Ele atende protetoras e cuidadoras independentes do município que dedicam tempo e recursos ao resgate de animais em situação de abandono, muitos deles ainda à espera de um lar responsável.
A distribuição das rações é ajustada conforme a quantidade de animais sob tutela dos cuidadores, com médias mensais que variam entre 15 kg e 45 kg.
O Banco de Ração conta com o apoio de empresas parceiras, que ajudam a fortalecer a rede de proteção animal no município.
Empresas Parceiras
- Aviário Ipanema – Balneário de Ipanema
- Pet Shop Casa Pontal – Balneário do Grajaú
- Clínica Animal Prev – Balneário Praia de Leste
- Pet Shop Arec – Balneário Jardim Canadá e Balneário do Leblon
- Aviário Praia de Leste – Balneário Praia de Leste
- Aviário Agro Raça – Balneário Praia de Leste
- Aviário Mundo dos Animais – Balneário Praia de Leste
- Agropecuária Animal Pet – Balneário Praia de Leste
- Verde Mar Antenas – Balneário Praia de Leste
- Agropecuária e Distribuidora Agrotop – Balneário Praia de Leste
- Bicho Zen Pet Store – Balneário Canoas
- Agro Pet Maq – Balneário Canoas
- Armazém Pet – Balneário Santa Terezinha
- Aviário Tabuleiro – Balneário Ipanema
- Agropecuária e Aviário Donda – Balneário Shangri-lá
- Unicão PetStore – Balneário Pontal do Sul
- Rações UNA
- Redes Lojas MM
A prefeitura reforça que abandonar e maltratar animais são crimes (Lei Federal nº 9.605/98). Tais práticas podem resultar em detenção, com penas de até 5 anos de prisão em casos de violência contra cães e gatos. Ao adotar um animal, o tutor assume total responsabilidade pela alimentação, saúde e bem-estar.
Para informações sobre como contribuir com o programa, é possível entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, na sede da Prefeitura (Praia de Leste), pelos telefones (41) 3455-9643 ou WhatsApp (41) 93500-7993.