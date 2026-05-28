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Prefeitura de Pontal do Paraná orienta empreendedores no Café com Rodada de Crédito

Redação

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Encontro promovido pela Prefeitura reuniu cooperativas de crédito e instituições financeiras com foco em orientação financeira, acesso ao crédito e desenvolvimento dos pequenos negócios

Foto: Clovis Santos / PMPPR

A Prefeitura de Pontal do Paraná, por meio da Sala do Empreendedor e do Escritório de Compras Públicas, em parceria com o Sebrae, realizou nesta quarta-feira (27) o Café com Rodada de Crédito, encontro voltado à orientação financeira e ao incentivo ao empreendedorismo no município.

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O evento aconteceu na Panificadora D’Rose, em Balneário Canoas, e reuniu microempreendedores individuais (MEIs), cooperativas de crédito, representantes da Caixa Econômica Federal e demais instituições instaladas no município, promovendo um espaço de diálogo, informação e oportunidades para quem busca investir e expandir seus negócios.

Durante a programação, os participantes receberam orientações sobre saúde financeira empresarial, organização dos negócios e acesso a linhas de crédito disponíveis no mercado.

A participação das cooperativas também teve papel importante no encontro, permitindo a apresentação de produtos financeiros com condições diferenciadas, vantagens para os empresários e taxas de juros mais acessíveis.

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De acordo com o coordenador da Sala do Empreendedor, Paulo dos Santos, a iniciativa aproxima os empreendedores das instituições financeiras e cria novas possibilidades de crescimento para os pequenos negócios.

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“Essas rodadas de crédito, quando acontecem, são importantes para que os empreendedores percebam os acessos que eles têm às cooperativas e às instituições financeiras de modo geral. Nós somos essa ponte entre o empreendedor e as instituições financeiras. Isso faz com que os empreendedores busquem crédito, consigam através das nossas parceiras e, com isso, desenvolvam melhor as suas atividades”, destacou.

Foto: Clovis Santos / PMPPR

A secretária municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Luciana Goldschmidt Costa, ressaltou que ações como essa contribuem para o desenvolvimento do comércio local e para a geração de novas oportunidades no município.

“Quando aproximamos os empreendedores das instituições financeiras e das orientações técnicas, criamos oportunidades para que os negócios cresçam com mais planejamento e segurança. Esse contato direto também ajuda a ampliar a visão dos empresários sobre as possibilidades de investimento e desenvolvimento dentro do município”, afirmou.

Estiveram presentes a secretária municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Luciana Goldschmidt Costa; o secretário municipal de Governo, Fabio de Oliveira; o representante do Escritório de Compras Públicas, Antonio Carlos; o coordenador da Sala do Empreendedor, Paulo dos Santos; o palestrante do Sebrae, Eron Marchiori; Jessica Cardoso e Alexander Aguiar, representantes da Cresol; Beatriz Leichsenring e Estebam Cerávolo, representantes da Crevisc; Erica Bordinhon, representante da Sicredi; e Reginaldo Marques, representante da Caixa Econômica Federal.

A ação integra o trabalho desenvolvido pela Prefeitura de Pontal do Paraná para incentivar o empreendedorismo local, ampliar o acesso à informação e criar caminhos para o crescimento econômico do município.

Redação
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