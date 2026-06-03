Prefeitura de Pontal entrega ônibus escolar e equipamentos para as escolas

Investimento foram viabilizados via emendas parlamentares do deputado Anibelli Neto e do senador Oriovisto Guimarães

Fotos: Clovis Santos / PMPPR

A Prefeitura de Pontal do Paraná realizou, nesta segunda-feira (1º), a entrega de novos equipamentos permanentes e de um ônibus escolar para a rede municipal de ensino. A cerimônia ocorreu na sede da Secretaria Municipal de Educação (SMED), em Praia de Leste.

Os materiais, que incluem 26 bebedouros industriais de 25 litros, seis fogões comerciais, três freezers verticais de 500 litros, nove geladeiras verticais industriais e 16 liquidificadores comerciais, serão distribuídos entre as 22 instituições de ensino da rede municipal. Além dos equipamentos, a prefeitura entregou kits de materiais pedagógicos voltados para o desenvolvimento infantil de turmas de Berçário, Maternal I e II.

A aquisição dos itens foi feita via adesão a atas de registro de preços do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). O financiamento ocorreu por meio de emendas impositivas dos vereadores Elinete Guimarães Rocha, Sinedir da Rosa Cardozo, Nei da Pesca e Marcelo Santos, com recursos adicionais viabilizados pelo deputado estadual Anibelli Neto (MDB) e senador Oriovisto Guimarães (Podemos).

Durante o evento, o prefeito Rudão Gimenes destacou a importância dos investimentos realizados para atender às necessidades das escolas municipais. “Estamos entregando equipamentos que vão contribuir diretamente com o dia a dia das nossas escolas e também um ônibus escolar que passa a atender a nossa rede municipal. São investimentos importantes que ajudam a oferecer mais estrutura para alunos, professores e toda a comunidade escolar”, afirmou.

A secretária municipal de Educação, Cíntia Mendes da Silva, ressaltou a importância dos novos equipamentos para as unidades escolares.”Esses investimentos atendem demandas importantes das nossas escolas e CMEIs, oferecendo mais estrutura para o trabalho das equipes e mais qualidade no atendimento aos estudantes. São equipamentos que fazem a diferença no dia a dia da rede municipal de ensino”, afirmou.

Além do prefeito e da secretária de Educação, o evento reuniu a vice-prefeita, Patrícia Millo Marcomini; a presidente da Câmara Municipal, vereadora Elinete Guimarães Rocha; a procuradora-geral do Município, Verginia Mara Pedroso; o secretário municipal de Governo, Fabio de Oliveira; os vereadores Cleonice do Nascimento, Nei da Pesca e Juvanete Pereira; além de diretores escolares, diretores auxiliares, professores e profissionais da rede municipal de ensino.



