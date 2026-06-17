Prefeitura nos Bairros chega à Ilha dos Valadares neste sábado com serviços à população

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O atendimento acontecerá das 13h às 17h30, reunindo diversos serviços públicos em um único local para facilitar o acesso da população

Foto: Moyses Zanardo

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A Prefeitura de Paranaguá realizará mais uma edição do programa Prefeitura nos Bairros neste sábado, dia 20 de junho, na Escola Municipal Graciela Almada Diaz, na Ilha dos Valadares.

O atendimento acontecerá das 13h às 17h30, reunindo diversos serviços públicos em um único local para facilitar o acesso da população.

O programa tem se consolidado como uma importante ferramenta de aproximação entre a Prefeitura de Paranaguá e a comunidade. Nas últimas edições, realizadas nos bairros Porto Seguro e Jardim Esperança, foram registrados mais de 700 atendimentos, com destaque para as demandas das Secretarias de Desenvolvimento Econômico, Habitação e Regularização Fundiária e Saúde.

Aprovação da comunidade

O índice de aprovação do programa nos bairros também tem sido expressivo: na última edição, no Jardim Esperança, 96% dos cidadãos avaliaram o atendimento como bom ou ótimo, demonstrando a qualidade dos serviços prestados.

A ação busca promover cidadania, inclusão e participação popular, oferecendo orientações, encaminhamentos e soluções para demandas da população.

O prefeito de Paranaguá, Adriano Ramos, destaca a importância do serviço para a população. “O Prefeitura nos Bairros foi criado para aproximar cada vez mais a administração municipal da população. Nosso objetivo é levar os serviços públicos para mais perto das pessoas, facilitando o acesso da comunidade aos atendimentos e ouvindo de perto as demandas de cada região. Esse é um momento de diálogo, participação e cidadania”, destaca o prefeito.

A vice-prefeita Fabiana Parro convida a população para participar do evento, na Ilha dos Valadares. “Esse é um momento importante de escuta e aproximação, em que a prefeitura está presente para atender, orientar e conhecer de perto as necessidades dos moradores. Convido toda a comunidade da Ilha dos Valadares a participar, aproveitar os serviços oferecidos e contribuir com sugestões para que possamos continuar construindo uma cidade cada vez mais humana, acolhedora e eficiente”, destaca a vice-prefeita.

A expectativa é que os moradores da Ilha dos Valadares aproveitem a oportunidade para acessar serviços públicos de forma rápida, prática e próxima de suas residências.

Serviços disponíveis no Prefeitura nos Bairros

Entre os serviços ofertados pelas equipes das secretarias municipais estão vacinação, testes rápidos, cadastro e atualização do CadÚnico, encaminhamentos para CRAS/CREA, atendimento jurídico, atendimento e orientações a pessoas com deficiência, Central de Libras, Cadastro de Educação Infantil, matrículas para a EJA, orientação sobre transporte escolar, espaço kids, esclarecimentos sobre obras, alvará de construção provisório, IPTU, orientações sobre compostagem, reciclagem, ouvidoria do transporte público, ouvidoria da iluminação pública; apresentações culturais, orientação para cadastro no Cadastur, SINE (oferta de emprego), serviços da Sala do Empreendedor, Departamento Antidrogas, vivências esportivas, recreação infantil; PROCON, escuta de demandas para construção do Plano Diretor, dúvidas sobre regularização fundiária, alvará; cadastro de pescadores, entre outros.

Fonte: PMP / jornalista: Aline Benvenutti