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Primeiro dia do 13º Encontro de Motociclistas Pontal Motors reúne grande público e muito rock

Redação
Pontal Arraiá Caiçara 2026 mob

Evento segue até sábado (6) no Balneário Marissol e integra o calendário de inverno do município

Fotos: Jackeline Costa / PMPPR

O primeiro dia do 13º Encontro de Motociclistas Pontal Motors MC reuniu, nesta quinta-feira (4), motociclistas, visitantes e amantes do rock no Centro de Eventos do Balneário Marissol, em Pontal do Paraná.

O evento gratuito segue nesta sexta-feira (5) e sábado (6), com exposição de motocicletas, praça de alimentação, espaço de convivência e atrações musicais para toda a família.

Durante o primeiro dia de atividades, o público acompanhou os shows das bandas Para Noise, Banda Tamús, Geração Coca-Cola e Pólvora, que levaram ao palco clássicos e sucessos do rock nacional e internacional, marcando o início de mais uma edição do encontro.

Nesta sexta-feira (5), acontece a abertura oficial do evento com a presença de autoridades municipais. A programação musical terá Stilo Livre, às 18h30; Veneno & Shok, às 21h; e Carenagem, às 23h30.

Já no sábado (06), último dia do encontro, as atrações começam às 13h30 com Rockfeel. Em seguida, sobem ao palco Rota 407, às 17h30; The Revenge, às 20h30; e 74 Jailbreak, cover oficial do AC/DC, às 23h.

Patrícia Marcomini prestigiou a festa

A vice-prefeita de Pontal do Paraná, Patrícia Millo Marcomini, destacou a importância do encontro para o turismo e para a economia local. “Eventos como o Pontal Motors movimentam a nossa cidade, atraem visitantes de diversas regiões e geram oportunidades para o comércio, a rede gastronômica e os empreendedores locais. É uma grande satisfação receber motociclistas e suas famílias em mais uma edição deste importante encontro”, afirmou.

O presidente do Moto Clube Pontal Motors, Willian Correa, também convidou a população e os visitantes para participarem da programação. “Nossa expectativa é que esta edição seja mais um grande sucesso. Convidamos não apenas os motociclistas, mas toda a população dos municípios da região para prestigiar e aproveitar a festa. O Pontal Motors é um evento voltado ao motociclismo, mas recebemos de braços abertos também as famílias. Temos playground, praça de alimentação, lojas de acessórios, além de muitas bandas e shows. A programação segue até sábado, com muito rock e muita festa para a galera de Pontal do Paraná e para visitantes de todo o Brasil. Todos são bem-vindos”, afirmou.

A segurança do evento conta com o apoio da Guarda Municipal de Pontal do Paraná, que atua durante toda a programação realizando o monitoramento da área, orientando o público e contribuindo para a tranquilidade dos participantes e visitantes.

O 13º Encontro de Motociclistas Pontal Motors MC integra o calendário de inverno de Pontal do Paraná. A organização é do Clube Pontal Motors, com apoio da Prefeitura de Pontal do Paraná e da Secretaria de Estado do Turismo, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, utilizando recursos aprovados pelo Conselho Municipal de Turismo (COMTUR).

Redação
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