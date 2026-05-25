Programa do Estado para vacinação gratuita de cães e gatos começa pela RMC e Litoral

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Vet Móvel Paraná vai atender as sete cidades do Litoral na sua primeira fase: Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná

Foto: Tânia Rêgo / Agência Brasil

O governador Carlos Massa Ratinho Junior lança nesta terça-feira (26) o programa de vacinação Vet-Móvel Paraná. Serão investidos cerca de R$ 20 milhões para a ampliação do acesso à saúde e ao bem-estar animal por meio de atendimento veterinário gratuito e itinerante.

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O programa será executado por ônibus móveis adaptados e equipados para atendimento veterinário, levando serviços clínicos e preventivos diretamente aos municípios. A previsão é realizar 80 mil atendimentos clínicos e preventivos gratuitos.

Na primeira fase, a ação atenderá municípios da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e do Litoral, em cooperação com as prefeituras.

Serão contemplados todos os municípios do Litoral: Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná.

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Pela RMC, as cidades de Adrianópolis, Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo do Tenente, Campo Largo, Campo Magro, Cerro Azul, Colombo, Contenda, Doutor Ulysses, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Lapa, Mandirituba, Piên, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Quitandinha, Rio Branco do Sul, Rio Negro, São José dos Pinhais, Tijucas do Sul e Tunas do Paraná.

Os cães receberão vacinação polivalente com proteção mínima de oito antígenos e vacina antirrábica, enquanto os gatos serão imunizados com vacinação polivalente de, no mínimo, cinco antígenos, além da vacina antirrábica.

O programa também ofertará vermifugação de amplo espectro e controle de ectoparasitas.