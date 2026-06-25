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Programa Prefeitura nos Bairros em Valadares é adiado por causa da previsão de chuvas para o sábado (27)

Redação

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A decisão foi tomada visando garantir a segurança e a comodidade da população, dos servidores e de todos os envolvidos na realização do evento

A Prefeitura de Paranaguá informa que a edição do programa Prefeitura nos Bairros, que seria realizada neste sábado, dia 27, na Ilha dos Valadares, foi adiada em razão de orientação do Simepar sobre condições climáticas que preveem chuvas durante a tarde deste dia.

A decisão foi tomada visando garantir a segurança e a comodidade da população, dos servidores e de todos os envolvidos na realização do evento. Uma nova data será informada em breve.

O programa Prefeitura nos Bairros tem se consolidado como uma importante ferramenta de aproximação entre a administração municipal e a comunidade. Nas últimas edições, realizadas nos bairros Porto Seguro e Jardim Esperança, foram registrados mais de 700 atendimentos.

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