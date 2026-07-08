Projeto “Bibi Cricri – Bichos e Crianças” reuniu 250 estudantes da rede pública de Paranaguá

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Apresentações gratuitas aproximaram crianças do universo da literatura por meio do teatro

Foto: Divulgação

O projeto “Bibi Cricri – Bichos e Crianças – 2ª Edição” realizou sua circulação em escolas municipais de Paranaguá, promovendo apresentações gratuitas do espetáculo teatral homônimo para aproximadamente 250 estudantes da rede pública de ensino.

Conduzido pela atriz, escritora e coordenadora geral Ligia Ferreira, com produção de Flávio Araújo, da FCNA Produções, o projeto proporcionou momentos de descontração, alegria e participação do público infantil, reunindo teatro, música e contação de histórias em uma experiência marcada pela interação.

Ao longo das apresentações, as crianças acompanharam histórias de amizade entre crianças e animais, participando ativamente da encenação e demonstrando grande envolvimento com as narrativas. A proposta também valorizou o livro como instrumento de imaginação e incentivo à leitura, aproximando o universo literário do cotidiano escolar.

O projeto é uma realização da ViraVolta Cultural e do Ministério da Cultura/Governo Federal, por meio da Lei Rouanet, e permanece apto à captação de recursos para a realização de mais 16 apresentações.

Observação: A apresentação prevista para o dia 29 de junho de 2026, às 15h30, na Escola Municipal Professora Francisca Pessoa Mendes, foi cancelada em razão da suspensão das atividades escolares motivada pelo jogo do Brasil na Copa do Mundo. Será realizado novo agendamento para a efetivação da apresentação.