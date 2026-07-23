Projeto Leme Paranaguá oferece capacitação gratuita para jovens ingressarem no setor portuário

Com apoio da TCP, iniciativa da China Merchants Foundation investe mais de R$ 500 mil em projeto

Estão abertas as inscrições para o Projeto Leme Paranaguá, iniciativa sem fins lucrativos que vai oferecer mais de 400 vagas gratuitas de capacitação para jovens e adultos interessados em ingressar ou ampliar seus conhecimentos sobre a atividade portuária.

Totalmente financiado pela China Merchants Foundation (CMF), braço filantrópico da China Merchants Group (CMG), o programa conta com apoio da TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, e representa um investimento superior a R$ 500 mil em educação, qualificação profissional e desenvolvimento social. As inscrições são online e poderão ser realizadas entre 21 de julho e 9 de agosto , com a primeira turma prevista para iniciar em 17 de agosto, no Centro da Juventude de Paranaguá.

A iniciativa é o primeiro projeto da CMF no Brasil por meio do programa internacional C Me Fly (“Veja-me voar”, em tradução livre), voltado ao empoderamento educacional de jovens a partir do desenvolvimento de competências, da formação profissional e da inclusão social. Já a escolha de Paranaguá ocorre de forma estratégica. Além de ser uma cidade cuja economia está diretamente ligada às atividades portuárias, a TCP integra desde 2018 o portfólio da China Merchants Port Holding Company (CMPort), empresa do grupo China Merchants responsável pela operação de portos em diversos países.

Também participam do projeto a Prefeitura de Paranaguá e a Secretaria Municipal de Trabalho e Inovação (Setrin), como apoiadores oficiais. A coordenação é realizada pela Valor com Propósito e pela ABIS, responsáveis também pela seleção dos participantes. A CECONPORT, por sua vez, é responsável pelo conteúdo técnico das formações.

Formação alinhada às demandas do setor

Ao longo de quatro ciclos, entre agosto e novembro, o projeto disponibilizará 105 vagas por mês, distribuídas em três turnos (manhã, tarde e noite). Cada turma terá duração de uma semana, e os alunos poderão escolher entre três formações: Conferente de Armazém Portuário, Assistente Operacional de Gate e Assistente de Operações Portuárias. Desenvolvidos pela CECONPORT, centro especializado na formação de profissionais do setor, os cursos abordam conteúdos como operações de armazenagem, movimentação de contêineres, segurança do trabalho, procedimentos de embarque e descarga, documentação portuária, equipamentos operacionais, logística e processos de gate.

Reconhecida nacionalmente por sua vocação portuária, Paranaguá abriga um dos principais complexos logísticos do Brasil. O município desempenha papel estratégico para o comércio exterior brasileiro, sendo referência na movimentação de carnes congeladas, cargas refrigeradas, importação de veículos e contêineres, atividades que exigem profissionais cada vez mais qualificados. Nesse cenário, investir na formação da população local representa uma oportunidade de aproximar jovens a um mercado que segue em constante evolução.

“O desenvolvimento de Paranaguá sempre esteve ligado à atividade portuária, e o futuro da cidade também passa pela formação de profissionais preparados para acompanhar a evolução desse setor. O Projeto Leme Paranaguá busca justamente aproximar os jovens das oportunidades geradas pelo porto, contribuindo para fortalecer a economia local e ampliar o acesso à qualificação profissional”, afirma Rafael Stein, superintendente institucional e jurídico da TCP.

A metodologia do Projeto Leme Paranaguá foi estruturada sobre dois pilares complementares: o desenvolvimento de competências técnicas (hard skills) voltadas às operações portuárias e o fortalecimento de competências socioemocionais (soft skills), habilidades cada vez mais valorizadas pelo mercado de trabalho.

Os participantes iniciarão a formação com uma imersão em competências socioemocionais, abordando temas como protagonismo, autoconhecimento, inteligência emocional, criatividade, resolução de problemas, trabalho em equipe e comunicação. Na sequência, o foco será a formação técnica portuária e a construção de um plano de ação para o desenvolvimento da trajetória profissional de cada participante.

As aulas combinarão momentos expositivos com atividades práticas. Enquanto a formação técnica contará com material didático, apostilas e recursos audiovisuais fornecidos pela CECONPORT, os módulos de desenvolvimento humano utilizarão dinâmicas e vivências para estimular a aplicação prática das habilidades desenvolvidas ao longo da semana. Ao final, cada participante receberá dois certificados: um em Técnica Portuária, com carga horária de 12 horas, e outro em Habilidades Socioemocionais, com 8 horas, totalizando 20 horas de formação.

“Mais do que transmitir conhecimentos técnicos, o projeto foi pensado para desenvolver profissionais completos. A combinação entre competências operacionais e habilidades socioemocionais prepara os participantes para lidar com os desafios do ambiente portuário, onde capacidade técnica, comunicação, trabalho em equipe e adaptação são cada vez mais valorizados”, ressalta Stein.

Requisitos: jovens e adultos a partir de 16 anos, moradores de Paranaguá e região.

Vagas: 35 vagas por turma, 3 turmas por ciclo (manhã, tarde e noite) e 105 vagas por mês.

Carga horária total: 20 horas.

Certificação: dois certificados de conclusão, um para cada módulo da formação.

Cursos ofertados: Conferente de Armazém Portuário; Assistente Operacional de Gate e Assistente de Operações Portuárias.

Início das aulas: 17 de agosto.

Local: Centro da Juventude de Paranaguá.

Valor: gratuito.

Inscrições: de 20 de julho a 9 de agosto.

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