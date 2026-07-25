PSD confirma Sandro Alex a governador e apoio a Alexandre Curi para o Senado

Convenção em Curitiba reuniu Ratinho Junior, Gilberto Kassab e Ronaldo Caiado, pré-candidato da sigla para presidente

Foto: Ascom

O PSD confirmou neste sábado (25) a candidatura do deputado federal Sandro Alex para concorrer ao Governo do Paraná nas eleições de 2026. A candidatura a vice será divulgada no dia 5 de agosto, prazo limite para a relização das convenções.

A convenção estadual foi realizada no Paraná Clube, em Curitiba, e reuniu estrelas do PSD: o governador Ratinho Junior, o vice-governador Darci Piana, Gilberto Kassab, presidente nacional do partido, Ronaldo Caiado, pré-candidato da sigla para presidente. O evento contou com ´muitos prefeitos e vereadores.

Também participaram o deputado estadual Alexandre Curi (Republicanos), que recebe apoio formal para uma das vagas ao Senado, e representantes da federação União Progressista e da federação PSDB – Cidadania, que declararam apoio formal ao PSD nessa eleição.

Sandro Alex deu o mote de sua campanha, que terá de enfrentar o favoritismo do candidato da extrema direita, Sergio Moro (PL), seguido pelo candidato da esquerda, Requião Filho (PDT). “Nós não precisamos das brigas ideológicas. O Paraná caminha e caminha forte. Se o Brasil pede mudança, o Paraná pede continuidade. É isso que esse projeto representa”, disse.

“Hoje iniciamos uma caminhada para dar continuidade ao trabalho que transformou o Paraná. Enquanto nossos adversários construíam discursos, nós construíamos pontes, hospitais, escolas, estradas, casas e oportunidades. O Paraná chegou à quarta maior economia do Brasil e, mantendo esse ritmo, pode se tornar a terceira”, afirmou.

“Nós não vamos permitir que esse ciclo seja interrompido nem que as obras parem. O Paraná avançou porque trabalhou com planejamento, diálogo entre as instituições e sem brigas ideológicas. É esse ambiente que vamos preservar para continuar melhorando a vida das pessoas”, disse.

Ratinho Junior afirmou que Sandro Alex é o nome certo para dar continuidade a seu governo, bem avaliado conforme as pesquisas. “Hoje é um dia que consolida aquilo que nós apresentamos em 2018, uma proposta de mudança, de fazer um Paraná moderno, que acelera cada vez mais a sua economia e que tem um olhar para as pessoas que mais precisam, transformando a vida delas. O Sandro Alex representa esse time da continuidade, desse bom momento que vive o Paraná”, afirmou Ratinho Junior.

“Ele fez parte do meu time desde o primeiro dia sendo secretário de Infraestrutura, nos ajudando a tirar obras históricas que há muito tempo a população do Paraná sonhava. Foi ele quem ajudou nessa transformação que aconteceu na saúde, na educação, na infraestrutura, na segurança pública, e em todas as áreas do Estado”, destacou.

Caiado destacou os resultados do Governo do Paraná. “É um prazer enorme estar aqui na casa de um jovem governador, que é o mais bem avaliado do País, mostrando a capacidade de aglutinar forças. O Ratinho Junior deu um bom exemplo ao Brasil por não governar brigando à toa, e sim brigando por aquilo que é importante, que é defender o Paraná e seu povo, construindo esse nível de alianças dentre todos os partidos políticos, dentro das entidades de classe, junto aos poderes constituídos, aos órgãos independentes, e tudo isso criou um outro clima no Paraná”, afirmou Caiado.

Gilberto Kassab também citou a continuidade que o candidato do PSD representa. “Ratinho Junior deixa um grande legado para o Paraná e acerta novamente ao apresentar Sandro Alex como seu sucessor. Tenho certeza de que ele dará continuidade a esse trabalho e manterá o Estado no mesmo caminho de desenvolvimento”, disse.

Alexandre Curi comemorou o apoio para o Senado e destacou a continuidade do projeto. “Trabalhamos lado a lado e sem conflitos nos últimos anos. Isso impulsionou nossas políticas e nossos indicadores. E agora vamos continuar lutando em Brasília ao lado dos municípios do Paraná”, disse.

Quem é Sandro Alex

Sandro Alex tem 53 anos e é advogado, radialista e deputado federal. Nasceu em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, e é filho de Nilson de Oliveira e Maria Luiza da Conceição Cruz de Oliveira. É casado com Patricia de Barros Oliveira, dentista, e tem três filhos: Eduardo, Leonardo e Ricardo.

Sandro Alex acumula ampla experiência na vida pública. Exerce o quarto mandato como deputado federal, tendo sido inclusive o quinto parlamentar mais votado do Paraná nas últimas eleições. Entre 2019 e 2026, comandou a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística do Paraná, cargo que ocupou ao longo dos dois mandatos do governador Ratinho Junior.

Ele foi responsável por grandes obras de infraestrutura, como a Ponte de Guaratuba, no Litoral, a Ponte da Integração e a Perimetral Leste, em Foz do Iguaçu, o novo pacote de concessões que atraiu mais de R$ 60 bilhões em obras ao Paraná, entre elas 1,8 mil quilômetros de duplicações entre as principais cidades do Estado, e o programa que implementou quase 1.000 quilômetros de rodovias de concreto.

Ele também comandou o Porto de Paranaguá no seu principal ciclo de expansão. A empresa pública foi eleita por seis vezes consecutivas a melhor do País pela União e alcançou o recorde de 73,5 milhões de toneladas movimentadas em 2025, volume superior ao previsto pelo planejamento federal para ser alcançado apenas em 2035. Ele também ajudou a costurar as concessões portuárias que atraíram mais de R$ 5 bilhões em investimentos privados ao Paraná.

Fontes: Assessoria de Comunicação e O Fato Maringá