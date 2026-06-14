Relatório Anual 2025 da Itaipu destaca eficiência técnica, equilíbrio financeiro e avanços sociais

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Documento está disponível no portal institucional e, internamente, na página do Centro de Documentação

Foto: William Brisida/Itaipu Binacional

A Itaipu Binacional divulgou seu Relatório Anual 2025, documento que consolida um ano marcado por elevada eficiência operacional, solidez econômico-financeira e expressivo impacto social nas duas margens. A publicação já está disponível no portal institucional.

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O conteúdo foi aprovado previamente pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração, em conformidade com o Estatuto e o Regimento Interno da Itaipu Binacional.

A publicação reafirma o compromisso da Entidade com a transparência, a boa governança e a prestação de contas às sociedades do Brasil e do Paraguai. Ao mesmo tempo, evidencia o papel da usina como ativo estratégico em um cenário global marcado por instabilidade energética e transição das matrizes elétricas.

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Indicadores de excelência

O relatório destaca os resultados técnicos de 2025, marcados por indicadores operacionais de excelência, que posicionam a Itaipu em um dos mais altos patamares de desempenho do setor. O Fator de Capacidade Operativa alcançou 99,92%; a produtividade hidráulica atingiu recorde de 1,1000 MW médio/m³/s; o Índice de Otimização chegou a 99,36% e a disponibilidade média das unidades geradoras foi de 96,29%.

A produção anual alcançou 72.879 GWh, um crescimento de 8,9% em relação a 2024. No acumulado histórico, a geração atingiu 3.124.679 GWh, superando a marca de 3,1 bilhões de MWh desde o início da operação.

Essa entrega foi decisiva para os dois mercados, respondendo por 6,7% da demanda brasileira e 87,6% do consumo paraguaio. Mesmo com afluências equivalentes a 68% da média histórica, a Itaipu manteve alta eficiência, confiabilidade e precisão operativa.

Resultados econômicos e financeiros

O equilíbrio econômico-financeiro da empresa, com resultados consistentes no exercício, é outro ponto destacado pelo relatório:

Faturamento econômico – ENBPar/ANDE: US$ 3.023,0 milhões;

Recebimentos em caixa: US$ 3.194,8 milhões;

Superávit no exercício: US$ 134,0 milhões;

Saldo acumulado da Conta de Exploração: US$ 733,3 milhões.

Manutenção do Custo Unitário do Serviço de Eletricidade (Tarifa): US$ 19,28/kW

Os royalties pagos aos governos do Brasil e do Paraguai totalizaram US$ 246,5 milhões para cada país. O Paraguai recebeu, ainda, US$ 165,1 milhões em Remuneração por Cessão de Energia.

Inovação, modernização e reconhecimento

Itaipu avançou, ainda, de forma significativa em modernização tecnológica e inovação, com destaque para:

continuidade do projeto de atualização tecnológica das unidades geradoras;

inauguração do Data Center na margem brasileira;

ampliação do uso de inteligência artificial, sistemas preditivos e sincronofasores;

avanços em energias emergentes, como hidrogênio verde, biogás, Combustíveis de aviação (SAF) e energia solar flutuante.

A empresa também recebeu importantes reconhecimentos, como o IEEE Milestone e premiações ESG, reforçando sua posição de liderança internacional no setor energético.

Impacto socioambiental nas duas margens

Os investimentos da Itaipu contemplaram iniciativas em saúde pública, educação, infraestrutura e mobilidade, apoio a povos indígenas, conservação da biodiversidade, saneamento, habitação e proteção social.

No lado brasileiro, o programa Itaipu Mais que Energia ampliou sua atuação com projetos voltados a saneamento, energias renováveis, mobilidade elétrica, conservação de nascentes, recuperação de estradas, apoio à agroindústria familiar, fortalecimento da pesca, ampliação de viveiros florestais e estímulo ao turismo regional.

Faixa de proteção do reservatório. Foto: Alexandre Marchetti/Itaipu Binacional

Gestão ambiental e territorial

Em 2025, a Itaipu consolidou uma atuação ambiental em escala territorial, integrando conservação da biodiversidade, gestão hídrica, saneamento, inclusão produtiva e inteligência territorial. O sistema de proteção avançou com a restauração em Maracaju, as pesquisas em Santa Helena e o reconhecimento das maquetes do projeto de revitalização do Refúgio Biológico Bela Vista na 14.ª Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo.

O viveiro do RBV coletou 1.141,9 kg de sementes de 83 espécies, produziu 280.900 mudas e destinou 272.178 delas a 63 municípios. Na faixa de proteção, o inventário florestal registrou 397 espécies e mais de 55 mil ocorrências, com 95% da área regularizada. Na gestão hídrica, o reservatório manteve excelente qualidade ambiental, comprovada por 35.302 análises laboratoriais. As modelagens hidrodinâmicas chegaram a 86% de execução, enquanto o portal da Poligonal Envolvente registrou cerca de 14 mil downloads e cobriu 5.900 vértices, 55,86% do total. A rede altimétrica da Itaipu Binacional atingiu 56% de execução, com 1.004 marcos implantados e 1.887 km nivelados.

Nos municípios, foram concluídas as ETEs de Itaipulândia e Santa Helena. A gestão de resíduos alcançou 50 municípios, estruturou 57 unidades, envolveu 850 catadores e atingiu 26,94% de recuperação. No campo produtivo, a ATER realizou 9.440 atendimentos, beneficiando 2.727 famílias, ou 8.352 pessoas, em 35.916 hectares, com apoio a 142 organizações da agricultura familiar.

O relatório destaca ainda 22 organizações de pescadores contempladas com investimentos em embarcações, energia fotovoltaica e processamento; 1.383 catadores integrados a sistemas de economia circular; e comunidades indígenas atendidas com viveiros e sistemas agroflorestais, conectando conservação ambiental, segurança alimentar e geração de renda.

O legado da COP30

A Itaipu Binacional teve atuação direta na preparação da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas realizada em Belém, que reuniu líderes mundiais para definir medidas de enfrentamento ao aquecimento global, combinando presença institucional com investimentos estruturantes na cidade. A empresa participou com estande temático e agenda técnica própria, além de apoiar eventos associados, e contribuiu com obras estratégicas como a dragagem do porto de Belém e a ampliação do Porto de Outeiro, viabilizando a recepção de navios de cruzeiro, e a construção da Vila de Líderes, com 405 apartamentos destinados às delegações oficiais.

O apoio concentrou-se também em intervenções urbanas de grande impacto, com obras de mobilidade, pavimentação, drenagem e iluminação pública em LED, além da revitalização de espaços emblemáticos, como o Mercado São Brás e o Ver-o-Peso. Na área ambiental, a Itaipu impulsionou ações de saneamento, gestão de resíduos e apoio à economia circular, incluindo a modernização de unidades de reciclagem e capacitação de catadores, além de promover programas de educação ambiental em escolas e comunidades, deixando um legado urbano e socioambiental alinhado às diretrizes climáticas discutidas no encontro.

Governança e contexto estratégico

O relatório destaca, também, a solidez da governança binacional da Itaipu, baseada em decisões técnicas, equilíbrio institucional e consensos entre Brasil e Paraguai, reafirmando seu papel como fator de estabilidade e previsibilidade para os sistemas elétricos dos dois países. Mais que registrar números, o Relatório Anual 2025 evidencia uma empresa eficiente, binacional e comprometida com o desenvolvimento dos territórios onde atua.

Acesso ao relatório

O Relatório Anual 2025 está disponível para consulta pública no site oficial da Itaipu Binacional (itaipu.gov.br/wp-content/uploads/2026/05/Relatorio-Anual-2025.pdf).