Litoral também faz parte da história do “Paraná Insurgente”

Em 1969, em plena Ditadura Militar, um bloco carnavalesco criado em Paranaguá, incomodou as autoridades no desfile que foi feito em Matinhos.

“Os Cangaceiros”, como era chamado o bloco, levavam um estandarte que mostrava um militar em uma forca. Não tinha nada a ver como os milicos que governavam o país naquele momento, mas, foi aberta uma sindicância para apurar a suposta subversão muito aplaudida pelo público que assistiu o desfile.

O caso prosaico é o gancho para a professora de História da UFPR Joseli Maria Nunes Mendonça e pelo professor Jhonatan Uewerton Souza, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR), resgatarem um pouco da história do movimento dos trabalhadores no Litoral, sobretudo no Porto de Paranaguá.

O tema é um dos capítulos do livro “Paraná Insurgente”, que reúne artigos científicos de 22 historiadores, geógrafos e juristas que se dedicam aos estudos de movimentos sociais paranaenses. A obra está disponível a partir deste mês para download gratuito e será lançada no próximo dia 4, no Campus Reitoria, em Curitiba.

O episódio acima está contado no capítulo “Trabalhadores do Litoral Paranaense: Organização, Sindicatos e Subversão”.

“A ideia do livro é dar visibilidade a histórias do povo do Paraná que acabam não chegando às salas de aula e à população em geral”, conta Joseli Mendonça. Na apresentação do livro, a historiadora menciona que o rótulo de “estado conservador”, muitas vezes citado como se fosse consensual entre o povo paranaense, também contribui para que os movimentos de resistência fiquem distantes da memória coletiva.

Tiragem

O livro tem capítulo exclusivo sobre a insurgência dos escravos africanos no Paraná antes e depois da abolição da escravatura — uma das principais áreas de estudo de Joseli –, mas abrange história e lutas sociais desde o século XVIII. Os textos abordam também disputas por terra e a militância de trabalhadores urbanos e oposição política a repressão de liberdades e perda de direitos.

Para complementar o lançamento do e-book, os autores patrocinaram uma tiragem pequena da obra, cujos exemplares estarão disponíveis no evento em Curitiba.

Lançamento do livro “Paraná Insurgente” com sessão de autógrafos

Data: 4 de maio (sexta-feira)

Horário: a partir das 18h30

Local: Anfiteatro 400, no Ed. D. Pedro I, na Reitoria (R. XV de Novembro, 1299, Centro)

Download do livro aqui.

Fonte: UFPR