Rudão e Anibelli prestigiam entrega título de Cidadão Benemérito a Scroccaro

Solenidade na Assembleia Legislativa reconheceu a trajetória do engenheiro, autor do primeiro projeto da Ponte de Guaratuba e um dos responsáveis pela engorda de Matinhos, revitalização da orla de Pontal do Paraná entre outras obras no Litoral

Fotos: Clovis Santos e Rogério Machado

Uma das principais referências técnicas do Paraná em hidrologia e gestão sustentável de mananciais, o engenheiro civil José Luiz Scroccaro é o mais novo Cidadão Benemérito do Paraná.

Os títulos de Cidadão Benemérito e Cidadão Honorário são honrarias concedidas por poderes legislativos para reconhecer pessoas que prestaram serviços relevantes à comunidade. O Benemérito é para quem nasceu no local, enquanto o Honorário é para quem nasceu fora.

A honraria foi entregue na noite desta terça-feira (5), durante sessão solene no Plenário da Assembleia Legislativa do Paraná. Do Litoral, estava presente o prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes (MDB), ao lado do deputado estadual que representa a região, Anibelli Neto (MDB).

A homenagem, proposta pelo presidente da Assembleia, deputado Alexandre Curi (Republicanos); pelo primeiro-secretário, deputado Gugu Bueno (PSD); e pela segunda-secretária, deputada Maria Victoria (PP), é um reconhecimento à trajetória marcada pela excelência técnica, pela dedicação ao serviço público e pela contribuição efetiva ao desenvolvimento sustentável do Estado, especialmente nas áreas de recursos hídricos, saneamento ambiental e gestão territorial.

Recentemente, Scrocaro foi homenageado durante a inauguração da Ponte de Guaratuba – Ponte da Vitória – como o engenheiro responsável pelo primeiro projeto da obra. Foi reconhecido pelo governador do Estado, Carlos Massa Ratinho Junior (PSD), como o idealizador do “sonho” do novo litoral.

“Recebo essa homenagem com grande satisfação, por tudo que dediquei ao Estado do Paraná”, disse o homenageado, que fez questão de compartilhar o mérito com todos os funcionários do Instituto Água e Terra (IAT), especialmente com sua diretoria. “Uma conquista individual não é completa sem o esforço coletivo. Tudo o que realizei foi em colaboração com minha equipe técnica, que sempre me apoiou, e com a assessoria jurídica, que sempre respondeu às nossas demandas, permitindo que alcançássemos importantes resultados em nossa diretoria”, afirmou. Ele hoje ocupa o cargo de diretor de Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos do IAT.

Scroccaro também fez questão de agradecer ao governador Ratinho Junior, que lhe confiou, mesmo após sua aposentadoria, a missão de concretizar obras que ainda não haviam sido executadas. “Para mim, concretizar e fiscalizar essas obras é motivo de orgulho, e sinto-me honrado em contribuir para o desenvolvimento do Paraná. É gratificante ver os resultados do nosso trabalho”, disse.

Grandes feitos

O presidente da Assembleia, deputado Alexandre Curi (REP), falou sobre os feitos de Scroccaro no Paraná. “O homenageado estava aposentado, mas foi chamado pelo governador a retornar à vida pública. Ao lado de muitos, ele se destacou como um dos principais responsáveis pela transformação do litoral paranaense. Sua atuação foi crucial na aprovação de importantes licenciamentos, começando pela revitalização da orla e a engorda da Praia de Matinhos”, disse.

Curi também citou a duplicação Matinhos/Praia de Leste, a engorda da Praia de Pontal do Paraná, a Ponte do Valadares, a engorda da Praia de Guaratuba e, principalmente, a Ponte da Vitória, a Ponte de Guaratuba, onde ele teve um papel de destaque. “Como resultado, hoje possuímos um litoral transformado, com sua marcante contribuição. Por isso, os paranaenses, representados pela Assembleia, concedem esta honraria a quem considero um dos maiores servidores públicos da história do Paraná”, afirmou.

O governador Ratinho Junior, disse estar muito feliz em poder participar desse momento da vida de Scroccaro. “É um funcionário de carreira do Estado, concursado, um dos grandes profissionais que nós temos no Brasil na área ambiental. Ele é um técnico respeitado no país e foi a pessoa que, ao longo de seus mais de 40 anos prestando serviço ao Estado, tirou do papel soluções importantíssimas, entre elas, a mais recente, a Ponte de Guaratuba e a engorda da Praia de Matinhos, que nós estamos finalizando o estudo”, comentou.

“Tenho um orgulho enorme de ter tido a oportunidade de conhecer o Scroccaro e, acima de tudo, de ter trabalhado e ainda trabalhar com ele. Essa homenagem é um reconhecimento histórico que estamos fazendo a uma pessoa, um ser humano fantástico, que todo mundo admira”, afirmou. O governador contou que Scroccaro já estava aposentado, mas que o governo tinha projetos para tirar do papel e precisava de um técnico à altura do homenageado. “Nós o convencemos a vir nos ajudar. Ele aceitou o desafio, fez essa transformação, mas, acima de tudo, confiou naquilo que nós íamos fazer pelo Paraná”, disse.

Filho do homenageado, Tadao Scroccaro falou um pouco sobre a história de vida de seu pai e de sua trajetória profissional. “Sua trajetória construiu uma assinatura sólida, tanto na área ambiental quanto na infraestrutura, assim como no seu papel como ser humano. Tudo o que o senhor fez e faz serve e servirá de referência para as próximas gerações”, afirmou.

Perfil

Natural de Curitiba, José Luiz Scroccaro é formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), com especialização em Hidrologia e pós-graduação em Auditoria de Recursos Hídricos e Gestão Ambiental. Ao longo de mais de cinco décadas de atuação no serviço público, exerceu funções em órgãos da administração estadual, como a Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental (Suderhsa), a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sema), o Instituto Ambiental do Paraná (IAP), o Instituto Águas do Paraná (ÁguasParaná) e, atualmente, o Instituto Água e Terra (IAT), onde ocupa o cargo de diretor de Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos. Além disso, preside o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema, instância de relevância interestadual para os estados do Paraná e de São Paulo.

Ele também participou de projetos de referência nacional, como a coordenação da criação do canal da piracema da Usina Hidrelétrica de Itaipu, considerado o maior do mundo, com 10 km de extensão e 167 metros de desnível. Foi um dos engenheiros responsáveis pela construção do Canal Extravasor do Rio Iguaçu, paralelo ao leito do rio, que minimizou os impactos das cheias para cerca de 80 mil famílias ribeirinhas nos municípios de Curitiba, São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo e Pinhais.

Também recebeu o título de Vulto Emérito de Curitiba, concedido pela Câmara Municipal de Curitiba (CMC).

Presentes

Também participaram da solenidade os deputados estaduais Soldado Adriano José (PP), Anibelli Neto (MDB) e Luiz Claudio Romanelli (PSD); os deputados federais Beto Preto (PSD) e Sandro Alex (PSD); o presidente da Câmara Municipal de Curitiba, Tico Kuzma (PSD); o presidente em exercício do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (CREA/PR), Helder Rafale Nocko; além de demais autoridades, familiares e amigos.

Durante o evento, o Coral Paraná, sob a regência do maestro Jonatas Jessé Borges, interpretou canções como “Caçador de Mim” e “Como é Grande o Meu Amor por Você”. A Lei nº 23.079/2026, que concedeu a honraria ao engenheiro, é assinada pelos proponentes da solenidade, deputados Alexandre Curi (REP), Gugu Bueno (PSD) e Maria Victoria (PP).