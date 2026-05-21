Sala do Empreendedor de Paranaguá e Sebrae oferecem Trilha MEI sobre gestão de preço

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Inscrições estão abertas para o treinamento que acontece nesta segunda-feira na Secretaria Municipal de Trabalho e Inovação

A Sala do Empreendedor da Prefeitura de Paranaguá, em parceria com o Sebrae, realizará a Trilha MEI “Gerir preço de venda“. O treinamento é gratuito e tem como foco microempreendedores.

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O conteúdo do curso visa definir corretamente o preço de produtos e serviços, com o objetivo de aumentar o lucro e fortalecer o crescimento dos negócios.

O evento acontecerá no dia 25 (segunda-feira), das 10h às 12h. O local é a Secretaria Municipal de Trabalho e Inovação (Setrin), situada na José Gomes, 320 – no bairro João Gualberto.

O formato é presencial. Para inscrições e informações, os contatos são (41) 3721-1845 ou o WhatsApp (41) 98410-0166, com Deisi.