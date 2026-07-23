Sandro Alex vai ampliar canteiro de obras no Norte Pioneiro, diz Romanelli

Fotos: Ascom/Deputado Romanelli

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) reuniu na noite desta quarta-feira (22) mais de mil lideranças – entre prefeitos, vices, vereadores, estudantes e professores – no lançamento da pré-candidatura do deputado Sandro Alex (PSD) ao governo do Estado e do deputado Alexandre Curi (Republicanos) ao Senado. “Ao lado do governador Ratinho Júnior tivemos a alegria de reencontrar prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e lideranças que trabalham diariamente pelo desenvolvimento das cidades do Norte Pioneiro. Um encontro que demonstrou a força de um grupo unido, que acredita no diálogo, no municipalismo e na continuidade de um projeto que tem transformado a realidade do Paraná”, disse Romanelli.

“Quando tantas lideranças caminham na mesma direção, fica claro que o Paraná quer continuar avançando. O Estado não pode retroceder. O Norte Pioneiro é prova de que, quando existe parceria entre o Governo do Estado, a Assembleia Legislativa e as lideranças da região, os resultados aparecem”, completou.

Entre as conquistas e avanços históricos na região, Romanelli citou a implantação do curso de medicina na Uenp, do Hospital Regional, do colégio da Polícia Militar e a duplicação da BR-369 entre Jataizinho e Cornélio Procópio. ” A região está sendo muito contemplada pelo governo Ratinho Júnior e temos que continuar avançando. Nós temos demandas regionais importantes e é hora de mostrar apoio e gratidão para que a gente possa avançar em obras e projetos que apontem para o crescimento e o futuro do Norte Pioneiro”, disse o deputado.

Avanços

Romanelli ainda destacou a pavimentação, em andamento, da Estrada que liga Cornélio Procópio a Santa Amélia. “Trabalhei desde o início na articulação deste projeto com as lideranças da região, na busca de apoios, o que ajudou a transformar essa demanda histórica em realidade. O resultado é uma obra estratégica para todo o Norte do Paraná: a primeira rodovia em concreto da região, que reduzirá em cerca de 30 quilômetros o trajeto entre os dois municípios, facilitará o escoamento da produção, melhora a mobilidade e fortalecerá a economia regional”, pontuou.

O trecho em concreto, segundo o deputado, representa um investimento de longo prazo. “Além de oferecer mais segurança, possui vida útil estimada entre 20 e 30 anos, muito superior à do pavimento asfáltico convencional, reduzindo a necessidade de grandes intervenções ao longo do tempo. Uma conquista dessa dimensão não se faz sozinho. Essa estrada encurta distâncias, fortalece o desenvolvimento regional e demonstra o que é possível alcançar quando diferentes lideranças trabalham pelo mesmo objetivo”.

Futuro

O Norte Pioneiro cresce de forma constante, diz ainda o deputado, impulsionado pela inovação no agronegócio, forte diversificação industrial e expansão de marcas regionais coletivas. A região abriga 46 municípios e conta com uma população de 554 mil habitantes. O PIB da região cresceu 23%, acima das médias estadual e nacional

Com a Unep (Universidade Estadual do Norte do Paraná) – com campus em Jacarezinho, Cornélio Procópio e Bandeirantes – , o mercado de trabalho ampliou a proporção de profissionais com ensino superior, passando de 18% para 24% em polos como Jacarezinho, Cornélio Procópio, Bandeirantes, Santo Antônio da Platina, entre outras cidades..

“O lançamento de marcas coletivas e indicações geográficas ajudou a escoar a produção de itens como cafés especiais, frutas como a goiaba e o abacate para mercados externos, e trouxeram uma identidade territorial para a região. Esses avanços se consolidaram nos últimos oito anos, com forte apoio do governo Ratinho Junior e a participação do setor produtivo e da gente trabalhadora do Norte Pioneiro”, disse Romanelli.

“Nós vamos avançar muito mais nesta região e o Sandro Alex no governo do Estado e o Alexandre Curi no Senado representam o queremos e almejamos para o Norte Pioneiro nos próximos quatro anos”, completou.