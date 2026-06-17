Sanepar investe R$ 2,9 milhões para levar água potável a comunidades tradicionais de Guaraqueçaba

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Cerca de 1,7 mil moradores de Guapicum e Ilha das Peças serão beneficiados por meio do programa Sanepar Rural

Wilson Bley, Sandro da Saúde, Alisson Wandscheer, assessores e equipe técnica da Sanepar celebram celebram convênio do Sanepar Rural | foto: André Thiago/Sanepar

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As comunidades tradicionais de Guapicum e Ilha das Peças, pertencentes a Guaraqueçaba, no litoral paranaense, serão beneficiadas com o sistema de abastecimento de água potável que vai abranger cerca de 1,7 mil pessoas, por meio do programa Sanepar Rural.

A assinatura do convênio foi formalizada nessa terça-feira (16), com a presença do diretor-presidente da Sanepar, Wilson Bley, e do prefeito de Guaraqueçaba, Alessandro Carneiro Soares Truchinski, o “Sandro da Saúde”. O investimento é de R$ 2,9 milhões. As obras preveem a implantação de 3.500 metros de rede de distribuição de água e 18 km de adutora.

“Essa é mais uma parceria que está dentro das metas de universalização da água no Paraná e se torna realidade quando chega a todas as comunidades, respeitando a identidade de cada região. Com o Sanepar Rural, estamos levando saúde, prevenção e qualidade de vida para as áreas rurais e comunidades tradicionais do nosso Litoral”, detalhou Bley.

O prefeito de Guaraqueçaba falou sobre o impacto das obras nas comunidades tradicionais do município. “É um grande marco para a população das duas comunidades, que aguardam por água tratada na região há quase 40 anos. Somos gratos a esse trabalho da Sanepar e do Governo do Estado, que olha para a nossa região”.

PROGRAMA – O Sanepar Rural tem como objetivo a implantação ou melhoria de sistemas de abastecimento de água potável existentes, realizadas por meio de obras em regime de parcerias com os municípios. O papel da Sanepar inclui estudos técnicos, fornecimento de materiais hidráulicos, treinamento e suporte técnico, ambiental e sociocomunitário. Em contrapartida, o município disponibiliza o manancial de abastecimento, mão de obra e insumos de construção civil.

PRESENÇAS – Também participaram da reunião o deputado estadual Alisson Wandscheer e integrantes da assessoria técnica da Sanepar.