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Semana do MEI termina nesta sexta, com apoio da Comunicação da Prefeitura de Paranaguá aos empreendedores

Redação

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Empreendedores individuais podem ficar em dia com tributos, participar de capacitações e contar com apoio da Sala do Empreendedor, do Sebrae e da Prefeitura

Fotos: Moyses Zanardo / PMP

A Semana do MEI 2026 em Paranaguá termina na sexta-feira (29). Durante a semana, o destaque é o esforço concentrado dos agentes da Sala do Empreendedor/Sebrae para deixar em dia a situação fiscal dos microempreendedores de Paranaguá. Sem fechar para almoço, além do atendimento, várias atividades são ofertadas.

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Na quarta-feira (27) o auditório do Senac recebeu um grupo de 27 MEIs para o evento Empreender em Paranaguá dá Certo!, e a palestra “Seja mais seguro nas decisões da sua empresa com inteligência emocional”, com Carmen Raveducci (Sebrae-PR) e casos de sucesso com empresários locais convidados Vanessa Fangueiro (My Close) e Alexandre Tavares de Andrade (Rosibrás Atacadista).

Na segunda-feira (25), a Setrin já havia sediado a capacitação “Trilha do MEI: Gerir Preço de Venda”, com 17 MEIs na sala de capacitação do Sine.

Comunicação

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Nesta sexta-feira, profissionais da equipe da Comunicação da Prefeitura de Paranaguá atuarão diretamente junto aos microempreendedores individuais.

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Serão gravados e analisados casos de parnanguaras que são MEIs e vivem a jornada de empreender. Ao mesmo tempo, das 10h às 12h, com Wilson Leandro, os MEIs inscritos serão inseridos no contexto da comunicação dos próprios negócios nas redes sociais e na atração de novos clientes. As atividades serão na Secretaria de Trabalho e Inovação (Setrin) à Rua José Gomes, número 320, ao lado do Sine.

Promovida pela Sala do Empreendedor em parceria com o Sebrae, e a Setrin, a Semana do MEI 2026 conta com total apoio da Prefeitura.

Fonte: PMP / jornalista: Alexandre Motta

Redação
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