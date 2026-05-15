Semana S tem palestra sobre transformações geracionais no Senac Paranaguá

Empresários e lideranças de Paranaguá participam das atividades que acontecem no Sistema Comércio (CNC, Sesc, Senac e Fecomércio) em todo o Brasil

Foto: Divulgação Senac Paranaguá

Como parte da programação da Semana S, empresários e lideranças locais reuniram-se, nesta sexta-feira (15), no auditório do Senac Paranaguá para acompanhar a palestra de abertura com Dado Schneider, que abordou o tema “Transformações comportamentais e geracionais: impactos e oportunidades para as empresas”.

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Transmitido para todas as unidades do Sesc/Senac, o momento foi marcado não apenas pelo agradável café oferecido aos participantes, mas também pelas oportunidades de fortalecimento das relações institucionais e networking entre os presentes.

Entre as autoridades e lideranças participantes estiveram Amabile Tramontini, da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios (CMEG); Said Khaled Omar, empresário e conselheiro do Senac; o presidente do Sindilojas, Armando Hamoud Hamoud; Gustavo Hammoud e Álvaro Monteiro Campelo Filho, assessores da Secretaria Municipal de Trabalho e Inovação de Paranaguá; Antonio Saad Gebran Sobrinho, diretor empresarial da Folha do Litoral News, além de diversos empresários da cidade.

O gerente executivo do Senac, Gilberto Pereira Dias, e o gerente do Sesc, Joel Viana Rabello Junior, destacaram a satisfação em receber o empresariado local e reforçar ainda mais as relações institucionais entre as entidades e a comunidade empresarial.

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Já o técnico em Relações com o Mercado, Jailson R. M. Gonsalves, aproveitou o encontro para acolher os participantes e incentivar o networking em prol do fortalecimento do comércio de bens, serviços e turismo de Paranaguá